ONU atrage atenţia asupra puterii economice în ascensiune a reţelelor internaţionale de crimă organizată

ONU atrage atenția asupra puterii economice în ascensiune a rețelelor internaționale de crimă organizată

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Rețelele internaționale de crimă organizată și-au sporit atât de mult veniturile ilegale, încât grupările din spatele lor trebuie considerate o putere economică semnificativă, se arată într-un raport al Națiunilor Unite, citat de „Financial Times” în ediția electronică. Într-o analiză privind activitatea infracțională la nivel transnațional, biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) a estimat traficul ilegal cu droguri, persoane, arme, produse falsificate și resurse naturale furate la o valoare anuală de aproximativ 130 de miliarde de dolari, informează Mediafax. Potrivit raportului, criminalitatea transnațio-nală continuă să fie dominată de traficul cu cocaină și heroină, care aduce venituri de aproximativ 105 miliarde de dolari anual. Comunitatea internațională a remarcat însă și intensificarea altor activități infracționale, printre care traficul cu resurse naturale, falsificarea de bunuri și pirateria maritimă. Cel mai important sector în cadrul traficului ilegal cu droguri este reprezentat de traficul cu cocaină din regiunea Anzilor către America de Nord - care produce fonduri anuale de 38 de miliarde de dolari. Exportul de cocaină din regiunea Anzilor în Europa are o valoare de aproximativ 34 de miliarde de dolari pe an. Totuși, UNODC este de părere că piața nord-americană a cocainei este în scădere, din cauza diminuării cererii și a măsurilor luate de autorități. Pe de altă parte, traficul cu heroină din Afghanistan către Rusia și Europa - în valoare de 33 de miliarde de dolari pe an - se menține la un nivel îngrijorător. Potrivit UNODC, heroina ucide 30.000 până la 40.000 de tineri ruși pe an, de două ori mai mult decât numărul militarilor din Armata Roșie uciși în timpul ocupa-ției sovietice a Afganistanului din anii ’80. Al doilea sector ca dimensiune în cadrul criminalității organizate la nivel internațional este reprezentat de traficul de persoane. Traficul cu femei în scopul exploatării sexuale aduce venituri de aproximativ trei miliarde de dolari pe an. Cele mai multe persoane exploatate provin din Africa și Balcani și sunt transportate în alte părți ale Europei.