ONU a decis: „Siria trebuie să-şi distrugă toate armele chimice”

ONU a decis: „Siria trebuie să-și distrugă toate armele chimice”

Ştire online publicată Luni, 30 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție cu privire la Siria, prima de la începutul conflictului, care obligă regimul lui Bashar al-Assad să distrugă toate armele chimice în mai puțin de un an, relatează AFP. „În această seară comunitatea internațională și-a îndeplinit misiunea”, a comentat secretarul general al ONU Ban Ki-moon, după adoptarea cu unanimitate a acestui text. „Este primul de semn de speranță pentru Siria după mult timp”, a adăugat el, anunțând totodată organizarea la jumătatea lui noiembrie a conferinței de pace privind Siria Geneva 2.Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a catalogat drept o „enormă victorie pentru comunitatea internațională” acordul privind adoptarea unei rezoluții ONU pe tema arsenalului chimic sirian, relatează AFP.Statele Unite au atribuit regimului sirian atacul cu arme chimice comis la Damasc pe 21 august și soldat cu aproximativ 1.400 de morți. Însă președintele Bashar al-Assad susține că atacul a fost comis de insurgenți care ar fi adus armamentul neconvențional din țări vecine.Statele Unite și Rusia au ajuns la un acord în privința planului de plasare sub control internațional și de distrugere a arsenalului chimic sirian, regimul de la Damasc urmând să prezinte lista cu arme neconvenționale care ar urma să fie distruse, sub supravegherea Națiunilor Unite, până la jumătatea anului 2014.