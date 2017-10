Onaca, scafandrul care vrea să-l scufunde pe Mazăre de la Primăria Constanţa

Onaca, scafandrul care vrea să-l scufunde pe Mazăre de la Primăria Constanța

PD-L-iștii constănțeni și-au anunțat, ieri, public, candidatul pentru Primăria Municipiului Constanța. În urma unui sondaj intern comandat de conducerea centrală a partidului, Dorel Onaca a fost desemnat drept liberal-democratul cu cele mai mari șanse să-l învingă pe actualul edil, Radu Mazăre. Președintele organizației județene a PD-L Constanța, Stelian Duțu, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că senatorul Dorel Constantin Onaca a fost desemnat și are susținerea partidului pentru a candida la Primăria Municipiului Constanța. Liderul democrat-liberal a subliniat faptul că Onaca a fost nominalizat în urma unui studiu sociologic, care a demonstrat că are o notorietate de peste 80 de procente. „Nu mă mai comparați cu Mironescu” Senatorul Dorel Onaca a subliniat, încă de la început, că nu a venit la Constanța să salveze „onoarea unor lideri politici care au permis timp de opt ani ca actualul primar să câștige alegerile, nu prin competiție, ci prin neprezentare”, ci va candida deoarece constănțenii doresc altceva, iar el poate fi alternativa. Onaca a ținut să precizeze că va candida fiindcă este singura soluție a PD-L de a câștiga primăria și a cerut colegilor de partid tot suportul. „Onaca a venit aici ca o soluție. Nu vreau să mă mai comparați cu Mironescu sau cu alții pentru că eu am ieșit în sondaje cu mult peste toți. Așa că, toată lumea, comanda la mine!. Constănțenii vor schimbarea, iar eu sunt alternativa. Sunt pregătit să câștig și am toate motoarele turate”, a declarat senatorul. Programul „Solidaritate pentru Constanța” Candidatul PD-L a venit în fața presei cu un program de guvernare locală, numit „Solidaritate pentru Constanța”. Onaca spune că își dorește ca prin programul său toți constănțenii, fie ei pensionari, tineri sau agenți economici, să fie tratați egal și susținuți de către administrația locală. Platforma program este structurată pe cinci mari capitole. Primul se referă la copii și tineret și prevede construirea de grădinițe și locuințe în municipiul Constanța. „Proiectul Case pentru tineri trebuie realizat, nu doar la nivel declarativ. Mă refer la declarațiile primarului, care spune că dacă îl votează lumea încă o tură va face 1000 de case într-un an, când el nu a fost în stare să construiască 100 în opt ani de mandat”. Al doilea punct face referire la pensionari. Onaca spune că dacă va ajunge primar va acorda în continuare pachete cu hrană pentru bătrâni, dar promite că nu îi va umili la cozi și în fața camerelor de luat vederi, așa cum face actualul edil, ci le va duce sacoșele acasă. În capitolul „Agenții economici și dezvoltarea urbană”, Dorel Onaca declară că va sprijini întreprinzătorii privați, licitațiile vor fi transparente și va susține construirea șoselei de coastă în municipiul Constanța. „Subvenția de carte” (punctul patru în program) prevede promovarea intelectualilor constănțeni și a olimpicilor. Ultimul punct din platforma electorală elaborată de Onaca se referă la curățenie, sănătate și liniște publică. Candidatul PD-L spune că se va pune accent pe curățenia stradală, amenajarea de rampe de gunoi, protecția mediului, iar în domeniul sănătății va încerca să transfere actualul spital județean în patrimoniul administrației locale. Onaca speră ca Mazăre să-și rezolve problemele cu Justiția Dorel Onaca susține că nu se teme deloc de principalul său contracandidat, actualul primar Radu Mazăre, deoarece sondajul de opiniei, efectuat de partidul său arată că locuitorii Constanței doresc în mare parte un alt primar. „Eu nu am nicio problemă cu Mazăre. Pe mine, ca om al Constanței, nu mă reprezintă și nu m-a reprezentat niciodată acest primar. El a fost activ mai mult mediatic”. Deși s-a lansat într-o bătălie electorală, Onaca a refuzat să vorbească despre problemele edilului cu justiția. Surprinzător, el a declarat că speră ca Mazăre să-și rezolve cât mai repede situația fiindcă nu ar vrea să se lupte cu un om aflat la pământ. În concluzie, candidatul PD-L spune că se bazează inclusiv pe voturile electoratului care l-a susținut până acum pe Mazăre fiindcă „după opt ani de mandat, actualul primar merită o vacanță”.