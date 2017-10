Onaca a promis că va închide în ţarcuri câinii comunitari

La întâlnirea cu locuitorii din Tomis Nord,

Onaca a promis că va închide în țarcuri câinii comunitari

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul PD-L la Primăria Constanța, senatorul Dorel Onaca, a continuat seria de întâlniri cu locuitorii municipiului, aceștia din urmă exprimându-și nemulțumirile față de actuala administrație locală. Astfel, în cursul acestei săptămâni, Onaca a ascultat problemele constănțenilor din zona cunoscută sub numele Tomis Nord, mai exact, Piața Cireșica, oameni care s-au plâns, înainte de toate, de starea de profundă degradare a trotuarelor din zonă. Potrivit declarațiilor acestora, strada Cișmelei are aspectul unui „sit arheologic” și asta din cauza nenumăratelor straturi de asfalt turnate deficitar, cu diferențe de nivel și care provoacă, nu de puține ori, accidente locuitorilor zonei. De aceea, constănțenii care locuiesc aici au supranumit zona „cartierul fără trotuare”. O alta problemă ridicată în cadrul întâlnirii cu Onaca a fost cea a taxelor pe care comercianții care își vând mărfurile în piață sunt nevoiți să le achite. În sensul acesta, o persoană vârstnică prezentă la eveniment i-a spus lui Dorel Onaca: „Mamaie, am adus și eu câteva buchețele de liliac și vreo două legături de pătrunjel de la mine din grădină, să mai câștig și eu un bănuț, că viața tare-i scumpă; le vând și eu aici, la colț de stradă, că-n piață mă rup ăștia de la primărie cu taxele lor!” Constănțenii au criticat, de asemenea, nepăsarea administrației publice locale față de spațiile verzi din cartierul Tomis Nord. Concret, ei sunt de părere că zona nu este suficient de îngrijită, florile, gardul viu sau puieții fiind extrem de rari, locul lor fiind luat de urzici. Un aspect care l-a intrigat pe senatorul Dorel Onaca a fost cel legat de oamenii străzii, de modul lor de viață care, din păcate, contravine tuturor standardelor de civilizație și de trai. Candidatul PD-L la primăria Constanța și-a exprimat, din acest punct de vedere, regretul față de faptul că, în anul 2008, „există oameni fără adăpost, care-și cară plapuma în spinare, precum melcul casa”. Cât despre problema câinilor comunitari, subiect controversat în ultima timp, Onaca a menționat: „Nu în 24 sau 48 de ore din momentul în care voi fi ales primarul dumneavoastră, al tuturor, dar într-o săptămână vă promit că-i voi închide în țarcuri, cu tot cu primarul lor!”. La finalul întâlnirii, Dorel Onaca le-a vorbit celor prezenți despre proiectele pe care le are în vedere, îndeosebi despre cel referitor la construirea de locuințe pentru toți constănțenii, indiferent de vârstă, proiect realizabil prin accesarea de fonduri europene.