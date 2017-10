Omagii şi memorii postume, la un an de la dispariţia lui Shimon Peres

Omagii și memorii postume, la un an de la dispariția lui Shimon Peres

Ştire online publicată Miercuri, 13 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Israelul comemorează, în această săptămână, împlinirea unui an de la dispariția lui Shimon Peres, cu diferite omagii și publicarea memoriilor postume ale fostului președinte al țării și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, relatează AFP.Decesul lui Shimon Peres la 28 septembrie 2016, la vârsta de 93 de ani, a suscitat un val de emoție internațională și zeci de lideri din lumea întreagă au participat la funeraliile lui.Memoriile lui Shimon Peres, încheiate cu câteva săptămâni înaintea decesului său și intitulate „No Room for Small Dreams: Courage, Imagination and the Making of Modern Israel”, vor fi publicate marți.„Nu regret niciunul din visurile mele”, a scris el în aceste memorii, adăugând că „singurul meu regret este că nu am visat mai mult”.