Olanda şi Turcia, tensiuni diplomatice fără precedent. Ankara acuză "rele tratamente" asupra comunităţii turce

Hai sictiri

Bravo Olanda, toata stima pt. o tara care vrea sa fie sttapana la ea acasa. Turcia si-a extins cumva granitele peste toata Europa si noi nu am aflat? Cine vorbeste de interventie disproportionata si de rele tratamente inpotriva cetatenilor turci. Dictatorul Erdogan care inabuse in sange orice fel de protest care are loc la el acasa. Erdogan ia intrebat cumva pe Kurzii din Turcia, oare ei cum se simt, cand autoritatile turce inabuse in sange orice fel de protest al kurzilor? Turcul sa-si faca campanie electorala la el in Turcia, nu in alte state. Fasoane de sultan, hai sictiri bre.