Olanda se opune aderării României la Spaţiul Schengen

Olanda se opune aderării României la Spațiul Schengen

Ştire online publicată Vineri, 11 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Olanda s-a alăturat și ea în mod oficial grupului de țări care spun nu aderării României și Bulgariei la Spațiul Schengen. Confirmarea a venit de la Paris, unde s-au aflat în vizită Ben Knapen - ministrul olandez al Afacerilor Europene și Gerd Leers, ministrul olandez al Imigrației și Azilului, relatează RFI. Gerd Leers invocă „o chestiune de încredere”, pentru a explica amânarea celor două candidate. „Olanda a fost dintotdeauna favorabilă aderării României și Bulgariei la Spațiul Schengen. Ca și Franța, suntem însă de părere că, în acest moment, cele două țări nu sunt gata să intre în spațiul de liberă circulație. E foarte important să nu ne uităm doar la criteriile stricte definite de Schengen, ci să privim și alte criterii, cum ar fi combaterea criminalității și a corupției. Granițele acestor două țări vor fi frontierele externe ale Uniunii Europene și de aceea trebuie să fim siguri sută la sută, trebuie să existe o încredere totală că aceste două țări pot combate fluxurile venite din alte țări, fluxuri de oameni care vor să intre în UE și care aduc poate cu ei și elemente corupte sau criminale. Cred că e foarte important să fixăm standarde stricte, pe care să le respecte atât România, cât și Bulgaria”, a declarat Leers. Întrebat dacă se schimbă regulile jocului având în vedere că România și-a făcut temele impuse de Schengen, demnitarul olandez a spus: „Nici gând, nu vrem să schimbăm regulile jocului”. „E vorba doar să facem în așa fel încât România și Bulgaria să transmită un mesaj de încredere generală restului de țări din Uniunea Europeană. Fiți siguri că în țara mea, dar și în celelalte țări ale Uniunii există o rezistență mare față de orice elemente care pot veni din exterior cu influențe criminale. Trebuie deci să fim siguri sută la sută că țările sunt pregătite să combată aceste elemente criminale. Așadar, chiar dacă astăzi, într-adevăr, respectați criteriile Schengen, nu le îndepliniți pe cele necesare pentru a combate corupția și criminalitatea. Despre asta vorbim noi, deci nu-i vorba să schimbăm regulile. În plus, e și pentru binele vostru să spunem O.K., deschidem granițele doar când sunteți pregătiți. Dacă o facem acum, vă asigur că o să vă treziți cu criminali din toate țările dimprejur. Deci, fiți siguri că puteți să îndepliniți aceste standarde foarte stricte și noi bineînțeles, trebuie să vă ajutăm”, a continuat Leers. Totodată, oficialul olandez spune că trebuie găsite căi pentru a stimula guvernul să implementeze o serie de mecanisme de control, pentru a-și ameliora legile, pentru a avea echipamentul bun, oamenii bine formați și necorupți, oameni care să poată pune mâna pe criminali. „Vrem deci să vă ajutăm s-o luați pe calea cea bună, ca să îndepliniți standardele bune. Ce faceți însă acum nu e suficient”, a precizat sursa citată. Franța și Germania consideră că România și Bulgaria ar trebui primite în Schengen numai dacă înregistrează progrese în lupta împotriva corupției și în reformarea sistemului judiciar. Finlanda s-a raliat Germaniei și Franței și a refuzat, la rândul său, intrarea României și Bulgariei în Spațiul Schengen de liberă circulație a persoanelor în cadrul UE, potrivit unui purtător de cuvânt al Guvernului finlandez. Spațiul Schengen include 25 de state membre și permite unui număr de peste 400 de milioane de cetățeni să circule liber.