Olanda reduce extracţia de gaze naturale din cauza cutremurelor repetate

Olanda reduce extracția de gaze naturale din cauza cutremurelor repetate

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Producția de gaz natural în Olanda va trebui redusă în urma cutremurelor repetate, ceea ce ar provoca o importantă pierdere pentru stat.Producția de gaze naturale, care ar fi trebuit să aducă statului 12 miliarde de euro în 2014, va fi redusă cu 10 la sută, asigură cotidianul de centru stânga De Volkskrant, citat de AFP.Decizia oficială trebuie "probabil" să fie votată în consiliul de miniștrii în cursul după-amiezii, subliniază alte publicații, care adaugă că potențiala pierdere s-ar ridica la 700 de milioane de euro în 2014, în timp ce Olanda vrea să economisească șase miliarde de euro în acest an pentru a aduce deficitul țării sub media europeană, potrivit Mediafax.ro.Potrivit presei, dacă decizia este votată în cursul după-amiezii, ar trebui deblocați 150 de milioane de euro suplimentari pentru a compensa pagubele suferite de locuitori. Această sumă va fi completată în cinci ani cu peste un miliard de euro.În nordul Olandei se află cel mai important zăcământ de gaze naturale din Uniunea Europeană, care reprezintă două treimi din producția de gaz din Olanda, al zecelea producător mondial, potrivit agenției americane de informații privind energia (EIA).Cutremurele care afectează regiunea sunt consecința spațiilor goale formate sub pământ după extragerea gazului și provoacă numeroase pagube fermelor sau clădirilor istorice.Numărul lor a crescut odată cu extragerea gazului natural, aproape dublându-se comparativ cu anul 2000. Ele au trecut de la 110 în anii '90 la 500 între 2000 și 2013.Potrivit presei olandeze, extracția din apropierea localităților afectate de cutremure se va "reduce drastic". Ea va putea totuși să se reia în caz de nevoie urgentă.Locuitorii din provincia Groningue au manifestat în mai multe rânduri, cerând o reducere considerabilă a producției.Guvernul a refuzat în februarie să ia o decizie pe această temă, apreciind că la "nivel economic, aceasta nu are sens".