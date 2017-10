Olanda reacţionează la „zarzavaturile lui Băsescu“

Olanda reacționează la „zarzavaturile lui Băsescu“

Vineri, 16 Decembrie 2011

Ministrul olandez al imigrației și de interne, Gerd Leers, l-a avertizat pe președintele român Traian Băsescu să respecte piața internă, în caz contrar apărând un nou motiv pentru a bloca aderarea României la spațiul Schengen.„Nu este vorba de legume, este vorba de corupție”, a declarat Leers la reuniunea miniștrilor de interne din UE ce a avut loc la Bruxelles, explicând opoziția Olandei față de aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen.„Sper că președintele (român - n.r.) respectă piața internă, în caz contrar, este posibil să găsim încă un motiv pentru care România nu are ce căuta în Schengen”, a adăugat el.Declarația intervine după ce Băsescu, aflat sâmbătă la cumpărături într-un supermarket, a îndemnat populația să nu cumpere legume olandeze. „Trebuie să recunosc că am evitat cât am putut zarzavaturile olandeze. Am preferat să cumpăr turcești și spaniole, dacă tot nu sunt românești. (...) Și cred că este bine să nu cumpărăm zarzavaturi olandeze”, a spus el.