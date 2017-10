„Oil Terminal” a câştigat „războiul imobiliar” cu administraţia Mazăre

„Oil Terminal” a câștigat „războiul imobiliar” cu administrația Mazăre

Moștenitoare a companiei petroliere „Astra Română”, societatea „Oil Terminal” împlinește 110 ani de existență în 2008. Numeroase documente atestă dreptul său de proprietate (deci al statului român, care este acționar majoritar) asupra terenului de sub rezervoarele și instalațiile situate în partea de sud a municipiului Constanța, în apropierea gării de călători. Este vorba de o suprafață întinsă, de circa 106 hectare. În anii 1990 – 1992, cele mai multe societăți de stat au revendicat, în baza legii, terenurile aflate în administrare și au obținut, de la municipalitate, titluri de proprietate. În mod inexplicabil, conducerea de atunci a companiei „Oil Terminal” nu a făcut-o. Mult mai târziu, când rezolvarea acestor chestiuni imobiliare a devenit ceva mai dificilă din cauza modului în care administrația Mazăre o tratează, compania a început să facă demersurile pentru obținerea titlului de proprietate. Trebuie spus că, în cazul „Oil Terminal”, documentul se eliberează de adminis-trația centrală, dar pentru aceasta este nevoie ca, mai întâi, municipalitatea să dea un aviz privind vecinătățile terenului. În 2003 – relatează Mihai Lupu, actualul director general -, compania s-a văzut nevoită să apeleze la sprijinul justiției pentru a obliga municipalitatea să elibereze avizul. Instanța de judecată i-a dat câștig de cauză, dar, surprinzător, conducerea de atunci a „Oil Terminal” nu a mai întreprins nimic pentru ducerea hotărârii judecătorești la bun sfârșit. Dimpotrivă, lucrurile au evoluat spre rău. În mod cu totul inexplicabil – afirmă Lupu -, respectiva conducere a negociat cu municipalitatea și a cumpărat de la ea ceea ce îi aparținea de drept: o suprafață de 64 ha de teren (din cele 106), pentru care a plătit vreo 60 de miliarde de lei. Între timp, în Constanța s-a declanșat „furia retrocedărilor”, multe aceste manopere fiind scandaloase, „cu cântec”, de au ajuns să fie investigate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Municipalitatea a început să râvnească la terenurile operatorului petrolier, dar s-a lovit de opoziția actualei conduceri. Drept urmare, a încercat să forțeze nota și, totodată, să dea o aparență de legalitate pretențiilor sale. Astfel că în 2007, printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanța, companiei „Oil Terminal” i s-a cerut să cedeze circa 400.000 metri pătrați, din zona gării. Chipurile, societatea petrolieră ocupă terenul degeaba, căci nu are activitate pe el. De aceea este mai bine ca întinsa suprafață de teren intravilan să fie preluat de municipalitate, care are nevoie de ea pentru a-și face norma de retrocedări. „Oil Terminal” a fost nevoită să se adreseze, din nou, justiției. Aceasta a analizat probele și a decis că hotărârea consiliului local este ilegală. Recent, instanța a dispus anularea actului administrativ și a obligat municipalitatea să elibereze avizul de vecinătate. În urmă cu două zile, societatea petrolieră a notificat Primăria Constanța și a cerut eliberarea avizului privind vecinătățile. „Dacă nu ni-l va da, ne vom adresa instanței și îi vom cere să oblige municipalitatea să respecte hotărârea justiției. Actuala conducere a reușit să redea «Oil Terminal» și deci statului, care este proprietarul de drept, această suprafață. Este un pas înainte în dezvoltarea acestei societăți de interes strategic național“ – declară directorul general Mihai Lupu.