Ofiţerul Ruxandra Sarchizian şi studentul Andrei Gheţu se numără printre cei 11 români răpiţi de piraţi

Ofițerul Ruxandra Sarchizian și studentul Andrei Ghețu se numără printre cei 11 români răpiți de pirați

Cornel Panchici, directorul companiei de crewing „Kru Maritime”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că la bordul navei Victoria, care a fost capturată de pirații somalezi, pe data de 5 mai 2009, se află echipajul format din: Petru Constantin Tinu - comandant, Vasile Mihai Traian - secund, Ruxandra Sarchizian - ofițer punte, Hartin Sarchizian - șef mecanic, Gheorghe Chivescu - ofițer I mecanic, Vasile Ivașcu - șef de echi-paj, Stelian Cătrună - timonier, Alecu Chirilă – timonier, Rafail Grancea - marinar, Dumitru Curcă - bucătar, Andrei Ghețu - cadet stagiar (student în anul III la Universitatea Maritimă Constanța). Toți membrii echipajului sunt constănțeni, cu excepția lui Gheorghe Chivescu, care este din Dâbovița, Vasile Mihai Traian, din Prahova, și Alecu Chirilă, din Galați. Comandantul Petru Constantin Tinu este un om cu multă experiență, afirmă Cornel Panchici. El s-a născut în 1955, a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” în 1978 și are brevetul de comandant din 1994. Ofițerul Ruxandra Sarchizian este fiica șefului mecanic Hartin Sarchizian. Ea s-a născut în 1977 și este absolventă a Universității Maritime Constanța. În prezent, se află la al doilea voiaj în calitate de ofițer. Nava Victoria, sub pavilion Antigua și Barbuda, venea din India și se îndrepta spre Arabia Saudită, încărcată cu 10.000 de tone de orez. Ea a fost atacată în plină zi, în jurul orei 17 (ora României), în apropierea strâmtorii Bab el Mandeb. Cargoul se afla pe culoarul de siguranță, într-un convoi din care făceau parte și două nave de război, aflate la distanță de câteva mile. Pirații au creat o diversiune, desprinzându-se din mijlocul unor pescadoare aflate în zonă. Ei au reușit să ajungă la bord și să ia în stăpânire nava și echipajul. Comandantul a mai avut doar timpul necesar să transmită semnalul de alertă. Dar nu se mai putea face nimic. Pirații i-au permis să ia legătura cu armatorul și să-l informeze că nava a fost capturată. Apoi legătura s-a întrerupt. „După răpire urmează, de obicei, perioada de liniște. Pirații o folosesc pentru a crește tensiunea, după care vin cu cererile lor” – a afirmat Cornel Panchici. Nava Victoria aparține companiei germane Intersee. A intrat în exploatare în decembrie 2003. Are capacitatea de 10.500 tdw, 142,69 m lungime și atinge viteza de 14 noduri. La ora închiderii ediției, nava se îndrepta spre coasta Somaliei.