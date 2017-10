Ofiţerul anului în Forţele Navale, un puşcaş marin de la Babadag

Ofițerul anului în Forțele Navale, un pușcaș marin de la Babadag

Cel mai apreciat ofițer al anului trecut din Marina Militară Română este un… infanterist. Maiorul Marius Gheorghescu este „Ofițerului anului 2008 – în Forțele Navale”, distincția fiindu-i acordată cu prilejul galei Asociației „Clubului Amiralilor” pentru misiunea desfășurată cu succes, anul trecut, în Kosovo. Maiorul Marius Gheorghescu are 39 de ani, a absolvit Institutul Militar de Artilerie și Academia Forțelor Terestre din Sibiu, iar din 2005 activează în cadrul Batalionului 307 de Infanterie Marină, Babadag, unde este șef de compartiment. A participat la o serie de exerciții naționale și internaționale, pentru ca anul trecut, în perioada februarie – septembrie, să conducă un detașament de 90 de pușcași marini în cadrul unei misiuni oficiale în Kosovo. Prima misiune reală a Batalionului de Infanterie, Babadag „Timp de opt luni, în perioada februarie – septembrie 2008, am participat la misiunea de menținere a păcii în Kosovo, unde am fost comandant de detașament al Infanteriei Marine. Misiunea a fost apreciată cu succes, cu calificative excepționale, atât de către comandamentul italian, căruia am fost subordonați, cât și de autoritățile de comandă națională de la Statul Major General. Aceasta a fost prima misiune reală într-un teatru de operațiuni a Batalionului de Infanterie Marină de la înființare, în 1971", povestește maiorul Marius Gheorghescu. În Kosovo, pușcașii marini din Babadag au executat misiuni specifice unei operațiuni în sprijinul păcii, precum: puncte de control trafic fixe și mobile, posturi de observare, patrule de supraveghere și securitate, cercetarea raioanelor, escortă pentru convoaie, paza și securitatea unor obiective importante. „Bă, să vezi că se împute treaba acolo!“ „În Kosovo, toată lumea este înarmată. În fiecare casă există pistoale, puști. De aceea, eram totul timpul în alertă”, spune Gheorghescu. Ofițerul își amintește că el și oamenii lui au ajuns în Kosovo într-o perioadă foarte sensibilă, imediat după autoproclamarea independenței provinciei. Imediat ce au ajuns în zonă au apărut și primele incidente. „Am prins și incidente, dar nu erau în zona noastră de competență. În martie, anul trecut, chiar la începutul misiunii, au apărut și ceva probleme. Noi am intrat în misiune într-o perioadă foarte sensibilă, imediat după ce Kosovo și-a proclamat independența. Am avut atunci, de la mine până la ultimul pușcaș marin, gândul: «Uite, bă, unde ne ducem. Fiți atenți în ce perioadă venim». De aceea, am plecat cu o oarecare teamă de aici. Ne spuneam: «Bă, să vezi că se împute treaba acolo». Aveam emoții pentru că albanezii au răscolit sentimentele sârbilor cu proclamarea independenței. Pe fondul acestei situații, în martie a fost o problemă, dar cu care s-au confruntat colegii noștri de la Jandarmerie. Noi aveam baza în localitatea Pec, în vestul Kosovo, aproape de granița cu Albania. Jandarmii români au fost dislocați la Mitrovita, unde jumătate de oraș este locuit de albanezi, jumătate de sârbi, fiind despărțit de un fluviu. Există un singur pod care unește cele două părți. Pe pod s-au întâlnit sârbii cu albanezii. S-au aruncat grenade, s-a tras cu armele, au fost incendieri, lucruri foarte serioase. Era însă de competența jandarmilor. Noi eram pregătiți să ajutăm în cazul în care conflictul escalada și era nevoie de o intervenție militară în forță”, ne povestește maiorul Marius Gheorghescu. În rest, pușcașii marini nu s-au confruntat cu probleme majore. „Descopeream armament, muniție, identificam și rețineam mașini date în urmărire, căutam persoane urmărite pentru crime de război. Însă principala noastră temere erau mașinile capcană”, spune ofițerul, care compară imaginea provinciei Kosovo cu cea a României anilor ’90. „Blasfemia” de la Forțele Navale Pentru că a condus cu succes un detașament de 90 de pușcași marini într-o misiune reală într-un teatru de operațiuni, maiorul Marius Gheorghescu a fost desemnat „Ofițerului anului 2008 – în Forțele Navale”. În cadrul galei Asociației „Clubului Amiralilor”, el a primit această distincție. „Pentru mine, a fost o adevărată surpriză. Chiar nu mă așteptam. Mai ales că premiul acesta este, în glumă, și un fel de blasfemie – ofițerul anului din Forțele Navale să fie un infanterist. Sunt sigur că voi fi ținta glumelor și bășcăliilor mult timp de acum încolo“.