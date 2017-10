Oficial rus arestat pentru trădare. Are legătură cu atacurile cibernetice din campania electorală din SUA

Vineri, 27 Ianuarie 2017.

Autoritățile ruse au arestat sub acuzații de trădare o oficialitate de rang înalt în securitate cibernetică din cadrul Serviciului Federal de Securitate (FSB). Se pare că acesta din urmă a jucat un rol cheie în supravegherea hackerilor ruși, care au lansat anul trecut nume-roase atacuri asupra instituțiilor demo-crate americane în timpul campaniei electorale din Statele Unite, transmite New York Times.Arestarea lui Serghei Mikhailov reprezintă un eveniment rar pentru puterea rusă, care nu permite ca aparatul de securitate cibernetică să apară într-o asemenea manieră în viața publică.Mikhailov a lucrat pentru Centrul de Informații de Securitate al FSB - ramura de securitate cibernetică a agenției implicată în operațiunea de hacking a alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Însă, nu este clar dacă arestarea oficialului în securitate cibernetică are vreo legătură cu atacurile, care au forțat administrația Obama să expulzeze 35 de diplomați ruși și să adopte o nouă serie de sancțiuni economice împotriva unor aliați ai Kremlinului.De asemenea, o a doua persoană arestată în aceeași operațiune este Ruslan Stoianov, care conduce departamentul de răspuns și de investigații cibernetice de la Kaspersky Lab. Practic, Stoianov este unul dintre cei mai cunoscuți experți în securitate cibernetică din sectorul privat al Rusiei.Compania Kaspersky a confirmat arestarea expertului, însă a explicat că acuzațiile lansate împotriva sa nu au nimic de-a face cu operațiunile companiei, care este specializată în producerea de antiviruși și în asigurarea securității cibernetice.Totuși, arestarea celor doi experți care au cooperat anterior cu autoritățile ruse pentru inculparea unor hackeri aruncă o lumină asupra legăturilor „bolnăvicioase” dintre companiile de antiviruși, operațiunile de hacking și serviciile din Rusia.Analiștii susțin că există dovezi care demostrează că serviciile de securitate ruse au recrutat persoane din rândul hackerilor pentru a lansa atacurile cibernetice asupra Comitetului Național Democratic și asupra campaniei lui Hillary CLinton.Mikhailov și Stoianov ar fi putut să fie arestați pentru că s-au implicat în această colaborare periculoasă dintre hackeri și FSB.