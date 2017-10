Oficial armata SUA: Rusia a instalat o rachetă de croazieră

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Moscova a instalat o rachetă de croazieră într-o aparentă încălcare a Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (INF), a declarat un oficial de rang înalt din cadrul armatei pentru CNN.Instalarea rachetei de croazieră cu lansare la sol pare să reprezinte o încălcare a Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (INF) din anul 1987, a declarat oficialul.Informația a fost inițial publicată de cotidianul The New York Times. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a atras atenția cu privire la încălcările tratatului de către Rusia.„Federația Rusă încalcă în continuare obligațiile prevăzute în Tratatul INF de a nu poseda, produce sau efectua zboruri de test pentru rachete de croazieră cu lansare la sol cu o rază de acțiune între 500 și 5.500 de kilometri, sau să posede sau să producă lansatoare pentru astfel de rachete”, a spus purtătorul de cuvânt Mark Toner.„Ne-am exprimat foarte clar îngrijorările vizavi de această încălcare a tratatului de către Rusia, de riscul pe care îl reprezintă această manevră la adresa securității europene și asiatice precum și interesul nostru ca Rusia să respecte din nou tratatul”, a adăugat Toner.Administrația Obama a încercat să determine Rusia să remedieze această încălcare a tratatului în timp ce racheta era încă în faza de test, în anul 2014. În schimb, Rusia a desfășurat o întreagă unitate operațională, scrie The New York Times.