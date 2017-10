ŞOCANT! Armele nucleare au fost testate pe oameni VIDEO

1

asa era la moda atunci

Si URSS facea manevre militare similare: In poligoanele lor militare erau dispuse materiale militare vechi (tunuri, tancuri, camioane etc.) distruse de bombe nucleare aruncate din avioanele Il-28. Apoi, divizii intregi treceau la "ofensiva", strabatind zonele proaspat bombardate. In tancuri, camioane sau pe jos. Cu analizarea cenusii radioactive adunate de fiecare tip de armament. Si timp de expunere. Interesind si zona: epicentrul fostei explozii, periferie (functie de distantel de centru)... Fara indoiala, experimente prostesti, care au distrus sute de mii de oameni. Fara nici o vina. Insa doar asa au putut sa-si dea seama strategii vremii ca in caz de razboi nuclear nu pot exista invingtori........... Dumnezeu sa ierte victimele inocente!