Observatorul Seismologic de la Eforie Nord poate fi neutralizat de o pană de curent

Aparatura de la Observatorul Seismologic Dobrogea din Eforie Nord permite măsurarea mișcărilor seismice din Himalaya până în Italia și toată zona balcanică, permite efectuarea măsurătorilor din Marea Neagră în timp real, asigurând, totodată, și infrasound-ul - măsurători importante pentru exploziile nucleare, după cum ne-a explicat Gherghe Mărmureanu, directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pământului: „Observatorul din Eforie Nord este un back-up pentru București”. Primii senzori vor fi montați lângă Mănăstirea „Sfântul Andrei“ În Dobrogea, deși există aparatură, mai trebuie montați senzorii care ar putea detecta mișcările pământului. Ing. Ioan Verdeș, specialist în amplasamente de senzori, este detașat de la stația Vrâncioaia, județul Vrancea, și ne-a spus că urmează să fie amplasați 100 de senzori în zona Dobrogei. „Senzorii permit un sistem de avertizare în timp real. Dobrogea este o zonă seismică foarte complicată, care a dat cutremure de până la 6 grade pe scara Richter, de aceea sunt atât de importante amplasamentele de senzori. În plus, Dobrogea va putea fi cuplată la un sistem de senzori din platforma Mării Negre pentru depistarea de tsunami”, a explicat specialistul. Primii senzori vor fi montați lângă Mănăstirea „Sfântul Andrei” (a fost descoperită o stâncă, în spatele Mănăstirii, cu o acustică foarte bună) și la Hârșova, apoi în toată Dobrogea în decurs de doi ani, poate și mai mult, întrucât birocrația, obținerea de autorizații de construcții pentru senzori durează. Directorul general al Institutului Național pentru Fizica Pământului are planuri mărețe cu Observatorul Seismologic Dobrogea, însă momentan fondurile pentru investiții sunt blocate de criza economică: „Totul depinde de bani. Cine îmi dă mie pentru stația din Eforie Nord 2.000.000 și ceva de euro pe timp de criză, când unii nu au ce să mănânce?”. Ar exista posibilitatea accesării fondurilor structurale, însă apoi ar interveni altele. „La Constanța avem probleme cu energia electrică, nu există un generator care să preia aparatura în cazul întreruperii curentului electric, astfel că am avea probleme cu transmiterea informațiilor. La ultimul cutremur a fost blocată până și rețeaua de telefonie, degeaba aparatura de aici înregistra date importante, că nu le puteam transmite”, a expus o problemă majoră ing. Verdeș. Aparatura din interiorul Observatorului este compusă din două panouri, cu câte patru monitoare, pe care putem vedea unde au avut loc ultimele cutremure, care a fost magnitudinea lor, când anume s-au produs, care sunt stațiile racordate la sistemele de avertizare a cutremurelor. La data vizitei noastre (n.r. vineri, 8 mai, ora 13,00), ultimele cutremure transmise stației din Dobrogea erau din data de 7 mai: unul în Turcia cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, altul în Iran cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter. De altfel, stația Aquila din Italia indica o linie roșie, semn că prezintă risc ridicat de producere a unui cutremur. Ulterior, aflăm că pe data de 9 mai, stația Aquila a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter. Turiștii vor fi avertizați în caz de tsunami Sistemul de avertizare în timp real preia semnalele de la senzor, care ajunge în 0,2 secunde la cele cinci stații din țară. Dacă este mai mare de 7 grade pe scara Richter, computerul ia automat decizia de a închide stațiile racordate la sistem. „La noi sunt racordate sistemele naționale de gaze, cel energetic, Centrala Nucleară de la Cernavodă, singura din Dobrogea, care are și aparatură proprie”, ne-a explicat Ioan Verdeș. Dacă s-ar produce un cutremur cu o magnitudine mai mare de 7 grade pe scara Richter, în două secunde de la preluarea undei s-ar închide Centrala Nucleară de la Cernavodă. Foarte important este și unde anume se produce curentul, pentru că intensitatea este mai mică decât locul de unde a pornit. Potrivit detașatului de la stația Vrâncioaia, „ultimul cutremur înregistrat în țara noastră a avut magnitudinea de 5,2 grade în Vrancea, însă intensitatea apreciată în Dobrogea a fost între 3 și 4 grade”. Pentru că Dobrogea va putea fi cuplată la un sistem de senzori din platforma Mării Negre, turiștii veniți vara la mare ar putea fi avertizați în timp real de producerea unui tsunami. Dacă în cazul cutremurelor, decizia este luată de un calculator, în caz de tsunami autoritățile locale sunt cele care iau decizia evacuării plajelor, ne-a explicat specialistul. După ce vor fi amplasați 20% dintre senzori, apare altă problemă de viitor: sistemul de învățământ din Constanța nu poate da specialiști care să lucreze la Observatorul Seismologic, de aceea va fi detașat personal din țară. Pe viitor, nu este exclus ca Observatorul Seismologic din Eforie Nord să fie inclus în circuitul turistic, la fel ca cel din Vrâncioaia.