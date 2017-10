Obama, încrezător în şansele de a fi reales preşedinte

Obama, încrezător în șansele de a fi reales președinte

Barack Obama s-a arătat încrezător, într-o teleconferință cu democrații reuniți în Iowa, în timp ce adversarii săi republicani votau pentru prima etapă a procesului de selecționare a unui candidat republican la alegerile prezidențiale din noiembrie.„Într-un fel, chiar sunt mai optimist acum decât am fost când am candidat pentru prima dată”, a declarat Barack Obama, candidat la un al doilea mandat la conducerea Statelor Unite, în cadrul conversației transmise de la Washington prin conexiune video.„În 2012, va fi vorba de a le reaminti americanilor cât de departe am ajuns”, a adăugat Obama.Candidații republicani la Casa Albă îl acuză că a eșuat, mai ales în plan economic.Obama a contestat această afirmație și a declarat că alegătorii democrați din Iowa, ale căror voturi au fost înregistrate în majoritate pe numele său în cadrul caucus-ului de acum patru ani, „au făcut diferența”, permițându-i să ajungă la Casa Albă.Obama a enumerat promisiunile pronunțate în seara victoriei sale de acum patru ani, din Iowa, care au fost împlinite după părerea sa, precum încheierea războiului din Irak, adoptarea unei reforme a asigurărilor de sănătate și reducerea dependenței Statelor Unite de importul de hidrocarburi.v v vLa întrebarea unui susținător despre cum răspunde oamenilor care îi reproșează că nu a făcut destul, Obama a afirmat că „am făcut destul și mai avem multe alte lucruri de făcut”. „Acesta este motivul pentru care mai avem nevoie de patru ani”, a declarat președintele, a cărui nominalizare drept candidat la președinție nu este contestată de niciun alt democrat, procedura nominalizării începând în septembrie.