Oarbă şi bătută, obligată să trăiască din mila străinilor

Dramatic

Oarbă și bătută, obligată să trăiască din mila străinilor

O femeie de 58 de ani și fiica ei de 18 ani trăiesc o dramă pe care, cu siguranță, cuvintele nu ar putea-o vreodată cuprinde. După o viață de muncă și chinuită prin bătăi, putem spune chiar torturată în fel și chip de soțul ei (de-a lungul timpului, a avut ambele mâini rupte, a fost înjunghiată, bătută în mod constant și nevoită să se refugieze printre vecini sau pe câmp), Floarea Nicu, din satul Plopeni, comuna Chirnogeni, este în pragul disperării. Aproape nevăzătoare a fost alungată în stradă împreună cu fiica ei. Poliția nu a făcut nimic, ci a asistat impasibilă la continuarea dramei. De curând, fiica ei, nesuportând nenorocirea prin care trece, a încercat să se sinucidă. „Nu am cui să spun decât lui Dumnezeu”… Floarea Nicu, în vârstă de 60 de ani, din localitatea Plopeni, a dus o viață de calvar alături de soțul ei. Bătută frecvent, ea se refugia de multe ori pe la vecini sau dormea pe câmp. A avut ambele mâini rupte, a fost înjunghiată încercând să ia apărarea fetei ei, la care bărbatul sărise să o bată. „Din cauza tuturor acestor probleme, am făcut un accident vascular, motiv din care, în momentul de față, sunt aproape nevăzătoare. Operație nu am putut să fac, pentru că nu am avut bani… acum e prea târziu, medicul mi-a zis că nici cu operație nu se va putea face nimic” - ne-a spus femeia, disperată. De doi ani, ele se refugiază pe unde pot. Pe la vecini, pe la o biserică, au trăit din mila oamenilor cu suflet mare care au ajutat-o necondiționat. Soțul le-a dat pe amândouă afară din casă, ele rămânând pur și simplu în stradă. „Fără să știu, el a dat divorț de mine și ne-a dat afară din casă. Și-a adus deja o altă femeie… Deși am apelat la Poliția din localitate, aceasta nu a făcut nimic pentru a ne ajuta. De la Poliția Negru Vodă ni s-a spus că trebuie să facem o acțiune în instanță pentru reintegrare în spațiu… Dar mai durează. O femeie pe care nu am cunoscut-o niciodată, pe care am întâlnit-o la o biserică din Constanța, deși e bătrână și fără ajutor, ne-a primit o perioadă la ea, dar nici dânsa nu ne mai poate găzdui… Sunt disperată. Fata, din cauza problemelor prin care trecem, a luat zilele trecute un pumn de pastile, vrând să își pună capăt zilelor… Sunt disperată, credeți-mă că sunt disperată… Vă rog să mă ajutați! Îmi vine să mă duc să mă arunc în mare! (n.r. - femeia plânge)… Am dus o viață foarte, foarte grea, nu am cui să spun decât lui Dumnezeu…“ - ne povestește femeia, cu lacrimi în ochii cu care nu mai vede decât umbre… Poliția are nevoie de hotărâre judecătorească Am luat, vineri, legătura și cu șeful Poliției Negru Vodă, comisar Iane Petcu, la care Floarea Nicu s-a dus și s-a plâns. El ne-a mărturisit că știe despre acest caz, pentru că femeia a venit la sediu și i-a spus oful. A ascultat-o și apoi l-a chemat pe soț și i-a pus față în față. Numai că acesta din urmă, dat fiind faptul că trăiește deja în concubinaj cu altă femeie, nici nu a vrut să audă că trebuie să o primească în casă pe Floarea. Polițiștii spun că nu au cum să îi forțeze mâna… Prin urmare, au îndrumat-o pe femeie să facă acțiunea judecătorească prin care să ceară reintegrarea în spațiu. Acțiune care se află pe rol, la Judecătoria Constanța. Pe de altă parte, agent șef Florin Orneață, șeful de post de la Chirnogeni, ne-a declarat că, cel puțin de când este el șef în localitatea respectivă, respectiv de aproape doi ani, Floarea Nicu nu s-a plâns că ar fi fost bătută, ci a fost sesizat doar cu privire la repunerea în spațiu… Cât privește evidentul adevăr că, așa cum Ion Nicu, soțul Floarei, are dreptul să locuiască în acel imobil, la fel și soția sa (până la pronunțarea divorțului) are acest drept, polițistul ne-a spus că nu a reușit să rezolve situația, pentru că, zice el, nu a avut pârghiile legale… Abia după ce femeia va veni cu o hotărâre judecătorească și un executor judecătoresc va putea intra în propria casă… Centrul de primire a victimelor de la Cernavodă - impasibil Avocata femeii, Alina Panțuru, cea care, de altfel, ne-a și contac-tat la redacție, ne-a povestit despre drama femeii și fiicei sale și ne-a rugat să le ajutăm, ne-a spus că a făcut cerere în instanță de reintegrare în spațiu, dar, chiar dacă s-a apelat la calea ordonanței președințiale, aceasta nu se va soluționa mai devreme de două-trei săptămâni… Deși instanțele, în astfel de situații, în care urgența ascunde adevărate drame umane, ar trebui să soluționeze cererile într-o perioadă mult mai scurtă de timp, iată că nu se întâmplă așa. Vineri le-am vizitat pe cele două la adresa bătrânei care le-a primit din milă. Le-a ajutat și cu bani și cu mâncare, dar nu mai poate să le țină. Pentru că Asociația „O nouă șansă”, înființată de ziariștii de la „Cuget Liber”, nu are, încă, posibilitatea de a caza astfel de persoane (actele pentru acreditare ca centru sunt în curs de aprobare și nu avem încă deptul de a găzdui victime), am solicitat, vineri, ajutorul centrului înființat la Cernavodă, creat pe baza unor fonduri europene, tocmai pentru primirea victimelor violenței domestice. Am rămas însă consternați de reacția celor de la centrul respectiv, care, pur și simplu, nu știau ce măsură trebuie să ia (?!). Responsabilitatea luării unei decizii a fost pasată de la o persoană la alta, pentru ca, până la urmă, să ni se spună, la insistențele noastre, că doar „doamna primar“ poate decide soarta celor două persoane, dacă vor fi sau nu primite în centrul respectiv, iar asta abia luni! Este absurd ca un centru care a fost finanțat din fonduri europene, care primește în continuare bani pentru a ajuta astfel de persoane, să aibă o astfel de… non-reacție! Este intolerabil ca anumiți oameni chiar să primească salarii și remunerații pentru servicii pe care nu sunt capabili să le ofere. Explicația dată a fost că s-a schimbat conducerea Primăriei și că, în lipsa primăriței, nu pot lua nicio decizie (?!?) Oare contează, pentru o femeie care poate rămâne în stradă, acest lucru? Doar în România se poate întâmpla asta… Numai că astfel de persoane probabil nu sunt conștiente că, având un asemenea comportament, pot pierde foarte ușor finanțarea europeană, pot fi chiar anchetate pentru nerespectarea unor promisiuni, acorduri ori contracte… Un risc pe care, se pare, angajații respectivi și-l asumă cu o inconștientă soră cu nebunia. Am primit însă asigurări, în cele din urmă, că situația va fi rezolvată, dar abia la începutul săptămânii viitoare… Până la mila autorităților rămâne doar mila unei femei de peste 70 de ani care, din puținul ei, compensează ceea ce autoritățile autorizate nu sunt în stare să facă… Facem un apel la oamenii de bine din Constanța ca, din ceea ce au, să încerce să ajute o astfel de persoană și pe fiica ei, pentru a putea supraviețui până când legea își va spune cuvântul. Cei care doresc să se implice în acest caz sunt rugați să ne contacteze la redacție sau la nr. de tel. 0241/582110 ori 0241/582100, noi putând să vă punem la dispoziție adresa bătrânei la care cele două victime vor sta până luni, când vom primi un răspuns, pozitiv sau negativ, de la Centrul de la Cernavodă.