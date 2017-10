Oamenii străzii, condamnaţi de autorităţi să moară prin şanţuri

Oamenii străzii, condamnați de autorități să moară prin șanțuri

După ce mai multe persoane și-au dat ultima suflare pe drumuri sau prin șanțuri în municipiul și județul Constanța, autoritățile au descoperit că avem oameni ai străzii. Poliția îi găsește, iar un om în halat alb stabilește cauza morții: hipotermie. Caz încheiat. Nimeni, însă, nu ia vreo măsură pentru ca astfel de tragedii să nu se repete. Doar la Mangalia funcționează un adăpost pentru oamenii străzii. Primăria Constanța nu a găsit niciun spațiu pentru a găzdui oamenii fără casă. În această iarnă, cinci oameni ai străzii au murit de frig: unul în Mangalia, la un IAS, altul în Basarabi. Două decese s-au înregistrat în zona Midia și în Constanța. Un tânăr în vârstă de 33 de ani, din Pantelimonu de Jos, a decedat în fața curții sale din localitate, după ce a dormit o noapte sub cerul liber. Reprezentanții Autorității de Sănătate Publică a Județului Constanța (ASP) spun că decesul său a survenit pe fondul consumului de alcool. Cu excepția municipiului Mangalia, care deține mai multe spații pentru oamenii străzii, nicio altă primărie contactată nu s-a gândit să ofere un adăpost oamenilor fără căpătâi. Dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al ASP Constanța, ne-a spus că a trimis faxuri către toate primăriile din județ, cerând identificare spațiilor care pot deveni adăposturi pentru oamenii străzii. „De asemenea, au fost mobilizați cei 24 de asistenți comunitari și cei 13 mediatori sanitari pentru a identifica persoanele fără adăpost. Cei de la Direcția pentru Protecția Copilului ne-au spus că ei au un singur adăpost, pentru copiii străzii”, ne-a declarat dr. Tanța Culețu. „Numai în Medgidia sunt unități militare dezafectate unde ar putea să fie amenajate adăposturi pentru oamenii străzii”, a adăugat reprezentantul ASP. Primăria Constanța nu găsește spații pentru adăposturi La Constanța, s-au găsit bani pentru adăpostul pentru câini, iar pensionarii, cei mai conștiincioși votanți, au primit „cadou” de la primarul Radu Mazăre cluburi de vară și de iarnă. Plus sacoșica lu-nară cu alimente. Oamenii străzii nu merită nimic. Pentru că, majoritatea dintre ei nu au acte de identitate și, prin urmare, nu votează. Am vrut să aflăm dacă Primăria Constanța a luat în serios avertismentele autorităților sanitare și au găsit un adăpost pentru oamenii străzii. Câteva zile la rând, am încercat să-l contactăm pe viceprimarul Constanței, Gabi Stan. Ieri, la ora 12,00, nu ajunsese încă la birou. Nu l-am putut contacta nici pe telefonul mobil, pentru că nu a răspuns nenumăratelor apeluri efectuate de noi. Liviu Tramudana, Șeful Serviciului Relații Internaționale și Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanța, ne-a spus că nu există spații disponibile pentru amenajarea unui adăpost pentru oamenii străzii. I-am sugerat să amenajeze unul dintre cluburile de iarnă pentru pensionari, însă nu i-a surâs ideea. Spitalul, adăpost pentru oamenii fără căpătâi Atunci când frigul îi doboară, cei mai mulți dintre oamenii străzii, grav bolnavi, caută adăpost la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. „În general, un om al străzii are o patologie cronică, date fiind condițiile în care își duce traiul. În cazul în care necesită spitalizare, este internat, dacă nu, este reechilibrat, după care luăm legătura cu serviciul social pentru a-i găsi un adăpost. De cele mai multe ori, după ce se încălzesc puțin și primesc o farfurie de mâncare, oamenii străzii pleacă singuri, nu vor să stea în spital”, a declarat dr. Bogdan Cîmpineanu, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Medicul a precizat că, în multe cazuri, a apelat la Centrul de Sănătate Băneasa, pentru cazuri sociale cu afecțiuni cronice. „Dar plecau de acolo, luau autobuzul și se întorceau la oraș. De obicei, ei vin la spi-tal în situații extreme”, a precizat dr. Cîmpineanu. Cei mai mulți dintre ei nu au acte de identitate. Anul trecut, în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța au fost internate 141 de cazuri sociale, după cum ne-a declarat Mirela Răileanu, directorul de îngrijiri medicale al unității sanitare. Șase au fost trimiși la Centrul pentru persoane vârstnice de la Poarta Albă, două persoane la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol și o persoană la Centrul de Sănă-tate Băneasa. Directorul de îngrijiri a mai precizat că 19 persoane au fost transferate la spitalele din județele de unde veneau. Nouă persoane au decedat la Spitalul Județean din cauza afecțiunilor grave de care sufereau. În prezent, în cea mai mare unitate sanitară din județ sunt internate șase persoane fără adăpost. „Unul dintre ei se află la secția de Neurochirurgie. Este internat din luna iulie a anului trecut, este din județul Iași, dar nu poate fi transferat acolo din cauza stării de sănătate grave”, a declarat Mirela Răileanu. O cameră călduroasă, baie comunală și o mâncare caldă pentru oamenii străzii din Mangalia Dacă la Constanța administrația locală nu a găsit nicio soluție, la Cernavodă, oamenii străzii pot fi găzduiți la Centrul pentru primirea în regim de urgență a victimelor violenței în familie, care are o capacitate de 12 locuri. „Cred că a fost vorba despre vreo trei persoane pe care le-am găzduit timp de o noapte”, ne-a declarat Mariana Mircea, primarul orașului Cernavodă. Medgidia nu poate oferi, momentan, oamenilor străzii, nimic. Unitățile militare dezafectate din Medgidia nu pot fi folosite de către municipalitate, întrucât ele se află în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, iar solicitările primăriei de a le lua în administrare nu au primit un răspuns favorabil. Câteva căsuțe de vacanță au devenit, în Mangalia, adăpost pentru oamenii străzii. În total, sunt nouă camere: o locuință cu un singur pat și alte patru cu câte două locuri, așa cum ne-a spus Mihai Amurăriței, directorul Serviciului Social din cadrul Primăriei Mangalia . „Persoana poate intra în adăpost pe baza unui bon de cazare eliberat de primărie. Ajung la noi persoanele externate din spital care n-au unde să se ducă, cei găsiți pe stradă”, ne-a spus directorul din cadrul primăriei. Camerele sunt încălzite cu energie electrică. Persoana fără adăpost poate să locuiască în spațiul amenajat de primărie până își rezolvă situația, dar nu mai mult de trei luni. Fiecare om primește o cheie pe care o înapoiază în momentul în care părăsește centrul. Persoanele care sunt primite în adăpost au acces la baia comunală și iau masa la cantina socială. Recent, s-a dat în funcțiune și o toaletă. De asemenea, în acest an, spune Mihai Amurăriței, vor fi construite alte șase adăposturi pentru oamenii străzii. Primăriile ar fi trebuit să rezolve demult problema oamenilor străzii și să nu aștepte semnalele de alarmă trase de autoritățile sanitare. Ținând cont că, vara trecută, autorităților le-a trebuit o lună să se mobilizeze și să înființeze punctele de prim ajutor de pe plajă și din oraș, ne-am putea aștepta ca adăposturile pentru oamenii străzii să-și găsească finalitatea în primăvară. Atunci, când vom trage linie și vom vedea, într-o simplă statistică, numărul persoanelor ucise de ger și de indiferența autorităților.