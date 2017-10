„Oamenii aceştia nu au niciun fel de scrupule. Nu îi interesează ţara. Îi interesează justiţia“

3

Comandant de nava

Basescu “incendiatorul”de la Rouen din 1981.9.11. Nava ARGES avea tancuri de marfa care in situatie de nava “goala” se umpleau cu apa de mare (balast)pentru stabilitate. Se foloseau aceleasi pompe pentru marfa si balast. Legatura dintre instalatia de marfa si cea de ballast (apa de mare), fizic, se realiza printr-un tronson de teava cu flansi la capete (mosor) ce trebuia demontat cand se pompa marfa si montate flansi oarbe (pentru siguranta) Obligatoriu, se proceda astfel pentru a preveni defectiunile posibile ale valvulelor de izolare Acest tronson este marea instalatie la care a “umblat” Basescu dupa incendiu si inainte de a veni politia portului ROUEN in ancheta. E simplu. Prin acest tronson s-a pompat NAFTA in fluviu si au luat foc alte nave. Raspunderea este a Comandantului care nu a asigurat conditiile contra poluarii. In 1996, in vara, ca sa-si mentina brevetul de comandant a a fost angajat pentru probe de mare pe nava MINERAL ORDAZ a unei firme belgiene,de 170000 tdw construita in SN C-ta. A reusit la intrarea in SNC sa avarieze elicea navei lovind un remorcher de manevra. Rezultatul: andocarea navei,schimbarea elicei cu alta noua, repararea fundului navei urmare a andocarii proaste, intarziera livrarii navei cu cateva luni cu penalizari de 7500$/zi si milioane de $ pierdute de SNC. Halal comandant