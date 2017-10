O timişoreancă va candida pentru un loc în Parlamentul de la Atena

O timișoreancă va candida pentru un loc în Parlamentul de la Atena

Cristina Vitous, originară din Timișoara, va candida pe listele Partidului Verde Elen, la alegerile care vor avea loc în Grecia, pe data de 6 mai. Cristina a plecat din România în urmă cu mulți ani, informează adevărul.ro.Aceasta a intrat în politică a intrat în 2010 când au participat la alegerile electorale la Primărie. "Nu am avut multe voturi, așa că nu am devenit consilieră. Dar sunt în comitetul pentru educație a școlilor elementare. Din 2010 sunt în Partidul Verzilor din Grecia și am avut o propunere să candidez ca și parlamentară la alegerile ce vor avea loc pe 6 mai", a mai declarat românca.Partidul Verzilor din Grecia a lansat oficial prezentarea candidaților în această săptămână, miercuri. Bănățeanca susține că dacă va fi aleasă, va rămâne un om simplu și nu va accepta nici mașinile parlamentarilor, iar o parte din salariu îl va oferi în scopuri umanitare.