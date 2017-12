O tânără vrea să îşi mănânce de Crăciun mama, care a murit de curând

O tânără vrea să își mănânce de Crăciun mama, care a murit de curând

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Debra Parsons vrea să condimenteze masa de Crăciun cu cenușa mamei sale.Femeia de 41 de ani spune că este primul Crăciun pe care îl petrece fără mama ei, iar dorul e prea puternic. Așa că femeia a decis, potrivit Mirror, să condimenteze felurile de mâncare, inclusiv curcanul și budinca, cu cenușa femeii care a murit în mai, în urma unei infecții respiratorii.Debra spune că a luptat cu depresia, dar dorul de mama sa a împins-o la o decizie bizară: să mănânce resturile incinerate ale femeii. „La început le țineam într-o pungă sigilată, cu care dormeam în pat. Dar nu simțeam că e aproape de mine. Apoi am avut un impuls: am deschis punga, mi-am lins degetele și le-am băgat înăuntru. Nici nu știam ce fac când am gustat cenușa. Gustul m-a calmat pentru prima dată de la moartea mamei mele”.Pentru că dorința de a mânca cenușa mamei ei e din ce în ce mai puternică, Debra a decis ca la masa de Crăciun să condimenteze toate preparatele cu acest condiment, “ca să o aibă aproape”. Iar logodnicul ei a spus că îi susține decizia.