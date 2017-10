O tânără-simbol în lupta contra ISIS, ucisă când încerca să oprească un atentat

Sâmbătă, 10 Septembrie 2016

O tânără de 19 ani, devenită simbol al femeilor kurde care luptă împotriva Statului Islamic, a fost ucisă în timp ce încerca să oprească un atac lansat de trei kamikaze în mașini-capcană, relatează Huffington Post, precizând că tânăra, supranumită Angelina Jolie kurdă este acum considerată martir.Asia Ramazan Antar a fost ucisă în apropiere de Minbic, un oraș de la granița dintre Siria și Turcia, eliberat recent de sub controlul ISIS, conform news.ro.Administratorii paginii de Facebook We Want Freedom for Kurdistan a anunțat moartea tineri pe 31 august. Comentatorii au descris-o pe Antar ca o eroină și un martir.“Dumnezeu să îi binecuvânteze amintirea. Fie ca amintirea ei să rămână o sursă de eroism pentru poporul kurd timp de generații”, a scris J Gadi Peller Merino.“Odihnește-te în pace Asia. Lupta ta împotriva ISIS este un simbol pentru toate femeile din lume”, a afirmat și Jan Robinson.Antar era una dintre cele mai cunoscute femei kurde implicate în război. Ea făcea parte din brigada de femei YPJ care a apăra satul al-Yashli când a fost atacat de ISIS, potrivit purtătorului de cuvânt al YPG, comandantul Shirin Abdullah.YPJ este brigada de femei a miliției kurde YPG.Potrivit presei locale, tânăra s-a născut la Qamishli, un oraș din nord-estul Siriei și a fost recrutată de organizația militară kurdă în 2014.