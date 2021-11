O studentă la Medicină diagnosticată greșit a murit. Mama fetei acuză medicii: „Au zis că se alintă. Nu știu ce i-au făcut, dar țipa"

"Fata nu mai voia la spital. Zicea: Nu mai vreau, mamă, nu ai văzut că am mers de două ori și nu mi-au făcut nimic? Nu mai vreau și nu mai vreau. Doamna de pe salvare a zis: măi, tu vomiți, ai febră, nu e ok, hai să te ducem. Și ne-am dus la spital iar, când a văzut-o doamna doctor i-a prescris analize, dar tot lombosciatică i-a pus diagnosticul. Dar intre timp fetei mele i-a apărut un abces la fund. Și i-am arătat doamnei doctor, ia uitați ce are Mihaela. Când a văzut și-a schimbat diagnosticul. A spus: repede, că fata asta o să moară. L-a chemat pe chirurg, care m-a dat pe mine afară și mi-a spus că fata se alintă în fața mea și nu știu ce i-a făcut acolo cum a consultat-o că am auzit-o doar pe ea cum țipa. Și și-a aruncat mănușile acolo unde le aruncă ei și a zis: cred că este un abces, dar dacă fata nu stă la consult și nu o operăm, moare", a povestit mama tinerei.



Potriit Digi24, tânăra a decedat în secţia reanimare în urma unei infecţii generalizate, după ce iniţial diagnosticul medicilor fusese lombosciatică.



Familia tinerei a făcut plângere la spital şi vrea să se adreseze Parchetului pentru a se face dreptate. În urma plângerii depuse, conducerea Spitalului Judeţean Galaţi a început o anchetă.













Anchetă la spitalul de urgență din Galați după ce o tânără de 21 de ani, studentă în anul 3 la Medicină, a murit după două săptămâni de chinuri. Familia fetei îi acuză pe medici că i-au greșit de două ori diagnosticul și au trimis-o acasă fără investigații de specialitate, deși fata avea dureri crunte.