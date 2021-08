O staţiune din Alpi a găsit o metodă inedită de supravieţuire, din cauza lipsei zăpezii

De-a lungul anilor, acest fost instructor de schi a asistat la împuţinarea zăpezii, tendinţă care se va accelera în deceniile următoare în zonele situate la altitudini sub 1.500 de metri, după cum au avertizat experţii ONU în domeniul climei într-un raport publicat la începutul lunii. Alpii au pierdut aproape o lună de ninsoare în ultima jumătate de secol. Sute de teleschiuri s-au închis deja în Alpi, munţi care au pierdut aproape o lună de ninsoare la altitudini mici şi medii în ultima jumătate de secol.



Staţiunile turistice căutate pentru sporturi de iarnă s-au reinventat



Austria, o ţară bogată în ţinuturi montane, se află în prima linie. Din 2014, Sankt Corona am Wechsel, aflată la o altitudine de 900 de metri, şi-a demontat infrastructura dedicată sporturilor de iarnă, în timp ce numărul schiorilor a scăzut la 25.000 comparativ cu 70.000 în urmă cu 20 de ani.





Un rollercoaster cu aspect de tobogan, zone pentru practicarea escaladei şi trasee pentru ciclism montan au fost deschise între timp, Morgenbesser revizuind în totalitate modelul economic al staţiunii, care se concentrează în prezent pe zilele însorite. Odată cu dezvoltarea bicicletelor electrice, care facilitează ascensiunile pe două roţi, satul cu 400 de locuitori a devenit una dintre destinaţiile preferate de pasionaţii de ciclism montan din Austria.





În plus, practicarea sporturilor în aer liber a fost impulsionată de pandemia de coronavirus. Un nou tip de teleschi, care le permite bicicliştilor să ajungă în şa până în vârful fostelor pârtii, a fost instalat în acest an în staţiune. "Un teleschi special conceput pentru vară", după cum l-a descris Morgenbesser. Astfel, Sankt Corona am Wechsel pare să fi câştigat acest pariu, staţiunea atrage în prezent 130.000 de vizitatori din primăvară până în toamnă, dar şi apetitul investitorilor, care au achiziţionat hoteluri şi restaurante ce au fost cândva abandonate.





„Înainte de această reconversie eram o destinaţie 100% de iarnă. Acum trebuie să luăm în considerare schimbările climatice, iar verile sunt înfloritoare”, a declarat pentru AFP, Karl Morgenbesser, care conduce un parc de aventură din Sankt Corona am Wechsel.