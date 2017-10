O şoferiţă şicanată în trafic a ieşit cu BMW-ul în decor

O șoferiță șicanată în trafic a ieșit cu BMW-ul în decor

Un accident rutier spectaculos a avut loc, ieri, în localitatea Lazu. O șoferiță care se afla la volanul unui autoturism BMW a părăsit partea carosabilă, a făcut una cu pământul un panou și a trecut printr-un garaj construit din ciment. Se poate spune că femeia a avut noroc că a supraviețuit. Luminița Rotaru, de 27 de ani, din Constanța, care se afla la volanul autoturismului BMW, cu numărul de înmatriculare B4234KT, ne-a povestit că a ieșit de la Real și a făcut stânga spre podul de la Agigea. De acolo și până la locul producerii accidentului, femeia susține că a fost șicanată în trafic de un șofer care, probabil, s-ar fi enervat că i-ar fi tăiat fața când a ieșit cu mașina din zona Real. „Mergeam pe banda unu, iar el a venit în fața mea și a frânat. Am trecut pe banda doi, a făcut la fel. La un moment dat, a venit spre mine atât de brusc, cred că m-a și lovit… De atunci am pierdut controlul și am ieșit de pe șosea” - ne-a povestit Luminița Rotaru. Este evident că femeia s-a speriat. În urma mașinii ei nu erau deloc urme de frânare. Luminița Rotaru a fost accidentată la cap, iar ambulanța care a venit la fața locului a transportat-o la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru investigații medicale complete. Lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere Constanța au testat șoferița cu aparatul Drager, reieșind că ea nu consumase băuturi alcoolice.