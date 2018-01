O situaţie incredibilă! Şi-a comandat o prostituată şi a „primit-o” …pe fiica sa

O situație incredibilă! Și-a comandat o prostituată și a „primit-o” …pe fiica sa

Ce te faci când poftele trupești devin insuportabile și te-ai săturat de ceea ce ai acasă? Comanzi o escortă pe gustul tău, de pe unul din numeroasele site-uri de escorte care au invadat internetul în ultimul timp. Dar ce te faci când, aprins și „pofticios” fiind, te trezești la ușă chiar cu fiica ta? Un sentiment ciudat pe care nici un tată din lume nu și-ar dori să-l trăiască…Este povestea adevărată prin care a trecut un bărbat din Zimbabwe, care a leșinat de emoție la vederea fiicei sale de 20 de ani, care…ar fi urmat să „presteze” în acea seară. La rândul ei, fiica a început să plângă și să-i ceară iertare tatălui.Bărbatul a declarat că are probleme în căsnicie și că a ales să-și evite soția, apelând la una din prostituate. Acesta a declarat: „Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Am vorbit cu fiica și soția mea. Mi-am cerut scuze pentru faptele mele și îmi doresc familia înapoi. Fiica mea s-a oprit din a face ceea ce făcea și se va întoarce la școală. Problemele din căsnicia mea nu s-au terminat, dar am apelat la un psiholog pentru a ne ajuta să trecem peste această perioadă dificilă”.Iată ce a spus soția: „Dacă nu aveam copii cu el, am fi divorțat de mult. Deoarece nu am vrut să-mi traumatizez copi, am ales să rămân lângă el”.