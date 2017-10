O singură gheişă româncă a fost acreditată oficial în Japonia

O singură gheișă româncă a fost acreditată oficial în Japonia

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Românca Isabella Onou, în prezent singura gheișă de origine străină acreditată oficial de către o asociație a gheișelor din Japonia, și-a făcut debutul în această țară sub numele japonez „Fukutaro”, scrie The Japan Times. „Mi-e teamă că clienții nu mă vor aprecia, că s-ar putea să nu mă aprobe sau că ar putea chiar să mă critice”, povestește românca. „De la început, am avut un adevărat complex: oare mă vor ac-cepta vreodată oamenii ca gheișă?”, mărturisește ea, pentru The Japan Times. „Lupta” sa pentru a-și îndeplini visul de a deveni gheișă a început cu un an și trei luni în urmă, când Isabella și-a început stagiul de ucenicie obligatorie, de un an, după ce a fost invitată într-o „frăție” a gheișelor de către Kumi Miyamoto, o gheișă care, alături de sora ei, moștenește o „okiya” (casă de gheișe) în Izu-Nagaoka, condusă de mama lor. Inițial, românca a fost reticentă față de ofertă, temându-se că nu ar binevenită într-o lume în care au existat puține prezențe străine în cei peste 400 de ani de istorie și, totodată, una cunoscută pentru exigențele și protocolul său. Dar încurajată de Miyamoto, Isabella s-a angajat pe un drum pe care puține japoneze din ziua de azi sunt dispuse să-l facă. Miyamoto a început să o învețe pe româncă elementele de bază pentru a fi acceptată oficial ca o gheișă, ceea ce a presupus nu numai schimbarea modului de a merge și de a vorbi, ci și o schimbare a modului de gândire. Isabella a trebuit, de asemenea, să învețe dansuri și cântatul la instrumente muzicale tradiționale, cum ar fi „shamisen-ul”, dar și cântece populare (minyo), pe care le repetă aproape zilnic.