O româncă dependentă de morfină și greu încercată de viață a fost aplaudată în biserică după o mărturie în fața Papei Francisc, în Italia

S-a întâmplat vineri, 12 noiembrie, în biserica Santa Maria degli Angel de la Assisi, în regiunea italiană Umbria.



Potrivit Antena3.ro, românca este Mariana, o femeie de 43 de ani care suferă de o afecțiune ce o obligă la traiul într-un scaun cu rotile. Afecțiunea de care suferă îi provocată dureri cumplite, pe care le alină cu ajutorul unui infuzor cu morfină.



La confesiune, Mariana a fost însoțită de Don Edoardo Rossi, directorul eparhial al organizației Caritas.







Româncă în Italia, în căutarea unei vieți mai bune. A lăsat acasă doi copii



"Chiar dacă durerile mele sunt foarte puternice (...) sunt fericită că sunt astăzi aici, să vă cunosc personal. Sunt româncă, mă numesc Mariana și am 43 de ani.



Am ajuns în Italia acum 15 ani, pe 6 iunie 2006, dorind să fiu îngrijitoare, lăsând acasă doi copii de 6 și 8 ani din voia soțului meu, împotriva voinței mele, în căutarea unei vieți mai bune decât sărăcia în care am trăit.



În 2008 mi-am pierdut soțul după o boală scurtă și gravă. După ce a murit soțul meu, am luat copiii și m-am întors în Italia să locuiesc aici", a relatat Mariana prima parte a existenței sale în Italia.



E a continuat cu lacrimi în ochi, citind de pe foi.



"Drama mea a început câțiva ani mai târziu: un sindrom dureros devastator care mi-a atacat coloana lombară și membrele inferioare. Au numit-o durere benignă pentru că nu provenea dintr-o tumoare, dar a fost suficient de devastatoare încât să-mi afecteze familia și viața profesională.





O româncă și-a povestit viața plină de încercări în fața Papei Francisc, în cadrul evenimentului "Întâlnire de Mărturie și Rugăciune cu Săracii" și a fost aplaudată de întreg auditoriul din biserică.