O pisică turbată a băgat în carantină Valea Dacilor

Patru localnici din Valea Dacilor, județul Constanța, au fost mușcați de o pisică turbată în data de 14 iunie. Prima victimă a fost Alexandrina Marin, după care pisica a mai mușcat trei persoane: Ana Maria Tițianu, Ionuț Mădălin Ștefan și Ion Sima. În colții felinei a picat o altă pisică, dar și un câine de talie mică. Pisica turbată a fost ucisă cu o furcă de către victimă. Cele două pisici au fost aduse la laboratorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța o zi mai târziu. Persoanele mușcate au fost luate în evidență și tratament la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Purtătorul de cuvânt al instituției, Roxana Cernat, ne-a spus că victimele au fost vaccinate antirabic și că s-au prezentat „la limită” pentru a primi tratamentul specific. Rabia la pisică a fost confirmată pe data de 17 iunie, în urma buletinului de analiză. Câinele mușcat a fost izolat în curtea proprietarului și ținut sub observație. Directorul adjunct al Direcției Sanitar Veterinare, Gheorghe Dincă, ne-a spus că astăzi, cel mai probabil, animalul va fi eutanasiat, așa cum prevăd normele în vigoare. Gheorghe Dincă ne-a spus că în zonă s-a demarat efectuarea unei anchete epidemiologice. Totodată, s-a instituit carantină de gradul III. Toți câinii și pisicile din zonă au fost catagrafiați în vederea vaccinării. „În localitate sunt aproximativ 290 de gospodării. Am trimis peste 100 de doze de vaccin și am mărit arealul de catagrafiere (numărătoarea exemplarelor - n.r)”, a precizat Gheorghe Dincă. Ultimul caz de rabie în județul Constanța a fost semnalat în 2005, la Satu Nou. Rabia se transmite doar prin zgârietură sau mușcare, spune specialistul. Membrii comandamentului antiepizootic din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia au decis ca în următoarele 14 zile, zona formată de perimetrul străzilor Democrației, Gării și Siminocului din Valea Dacilor să se afle sub strictă supraveghere. Mai precis, în următoarele 14 zile, se interzice ieșirea animalelor din gospodăriile aflate pe străzile respective, iar un echipaj de poliție va supraveghea aplicarea acestei interdicții. Mai mult, animalele din focarul de infecție vor fi vaccinate, iar dacă după cele 14 zile se va constata că prezintă urme de turbare, vor fi eutanasiate. Timp de trei luni va fi interzisă vânzarea ani-malelor din gospodăriile respective.