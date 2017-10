O nouă metodă de diagnostic a astmului bronşic

Maxima zilei: „Nimeni nu ajunge într-atât de înțelept încât să aștepte moartea cu prietenie”. (Tudor Octavian)

O nouă metodă de diagnostic a astmului bronșic

Astmul este urmarea încărcării cu secreție abundentă a tuburilor bronșice, atunci când excesul de toxine acumulate în organism nu mai poate fi eliminat și neutralizat, așa cum se întâmplă, în mod curent, prin ficat, rinichi etc., funcția de epurare fiind preluată de mucoasa bronhială. Extrem de iritante, aceste toxine provoacă însă inflamarea mucoasei, alterând structura ei extrem de delicată, astfel că terminațiile nervoase neprotejate, venind în contact nemijlocit cu particulele ce poluează aerul, declanșează secreția abundentă, edemul și spasmul - elementele care îngustează bronhiile și împiedică eliminarea aerului din plămâni, provocând criza de astm bronșic. Metodele standard de diagnostic și monitorizare a astmului bronșic se concentrează pe simptomele și funcția pulmonară, aceasta fiind evaluată prin explorări funcționale precum spirometria, bodypletismografia sau alte metode, cum ar fi metoda compresiei toracice, determinări ale mecanicii pasive, tehnica ocluziei etc. folosite mai mult în laboratoarele de cercetare. Dr. Mihaela Oros, medic specialist pediatrie – Medicover, ne-a spus că mult mai eficace este determinarea oxidului nitric din aerul exhalat, care evaluează prezența și nivelul inflamației din astmul bronșic. Pacienții cu astm bronșic au niveluri ridicate de oxid nitric în aerul exhalat care scad odată cu introducerea tratamen-tului antiinflamator. Este așadar un instrument excelent de diagnostic în astmul bronșic - pentru care American Thoracic Society și European Respiratory Society au stabilit ghiduri pentru măsurători standard, atât la copii, cât și la adolescenți și adulți. „La subiecții normali valoarea oxidului nitric este cuprinsă între 5-20 ppb (derivați proteici purificați), în timp ce la astmatici acest nivel este de 2-4 ori mai mare. Aceste investigații reprezintă un instrument non - invaziv și ușor utilizat pentru a măsura aderența la tratamentul cortizonic, iar monitorizarea regulată a valorilor de oxid nitric oferă atât medicului cât și pacientului un instrument valoros pentru urmărirea inflamației bronșice – cauza principală a astmului”, a adăugat medicul pediatru. Tratamente naturiste Băutură de usturoi – se taie o căpățână de usturoi în lamele fine și se pun la macerat 15 zile, în trei litri de țuică de țară. Se scutură în fiecare zi și se filtrează printr-un tifon. În caz de criză de astmă, se înmoaie o bucată de zahăr în alcool și se suge încetișor. Respirați vapori de mentă - pentru degajarea bronhiilor, inhalațiile cu frunze de mentă dau rezultate excelente. Puneți un pumn de plantă într-un lighean, turnați deasupra apă clocotită și respirați vaporii fierbinți, cu grijă să nu va ardeți. Pe lângă frunze, puteți adăuga și patru-cinci picături de ulei esențial de mentă.