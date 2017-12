O nouă lovitură pentru Coreea de Nord. Ce a decis ONU

ONU a interzis joi accesul în porturile lumii a patru nave nord-coreene suspectate că transportă mărfuri interzise de sancțiunile internaționale impuse Phenianului, dar nu a putut să includă pe listă alte șase din cauza opoziției Beijingului.În octombrie, alte patru nave, sub pavilionul Comorelor, Federației Sfântul Kitts și Nevis, Cambodgiei și, respectiv, al Coreii de Nord, au primit interdicția de a intra în porturi, o premieră în istoria Națiunilor Unite, relatează AFP, preluat de Agerpres.O listă cu zece vase a fost propusă de Statele Unite pentru interdicție, însă „numai patru nave au fost acceptate", chiar dacă „procedură rămâne deschisă" pentru celelalte vapoare, a informat o sursă diplomatică sub acoperirea anonimatului.Confirmând că navele sub interdicție au toate pavilion nord-coreean, mai multe surse diplomatice au făcut cunoscut că Beijingul s-a opus înscrierii pe lista neagră a altor șase vase propuse de Statele Unite. „China a blocate șase nave și a permis ca interdicția să fie aplicată numai celor patru în proprietatea nord-coreenilor", a precizat un diplomat.Cu puțin înainte de decizia ONU, anunțată la orele 20.00 GMT, președintele american, Donald Trump, în ultima vreme mai degrabă elogios la adresa eforturilor depuse de China pentru a face presiuni asupra Coreii de Nord, a criticat vehement atitudinea Beijingului față de Phenian.„Prinși în flagrant", a scris președintele american pe Twitter, declarându-se „foarte dezamăgit să vad cum China permite petrolului să intre în Coreea de Nord". "Nu va fi niciodată o rezolvare amicală a problemei cu Coreea de Nord dacă asta va continua", a subliniat el. Donald Trump nu a precizat dacă se referă la dovezi, aflate în posesia Statelor Unite, despre o eventuală încălcare de către China a sancțiunilor internaționale.Beijingul este principalul partener comercial al Phenianului.Cele patru nave puse sub interdicție joi de ONU sunt cargourile Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 și Rye Song Gang 1, au făcut cunoscut pentru AFP surse diplomatice.În afara acestor vase nord-coreene, lista prezentată de Statele Unite în decembrie mai cuprindea petrolierul Lighthouse Winmore, sub pavilionul Hong Kongului, petrolierul Billions No. 18 (Palau), cargourile Xin Sheng Hai (Belize) și Kai Xiang (Hong Kong), precum și navele Yu Yuan (China) și Glory Hope 1 (identificată, de asemenea, Orient Shenyu, Panama).