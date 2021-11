O nouă înșelătorie îi vizează pe români. Ce se întâmplă dacă răspunzi la telefon cu "Da"

Potrivit Antena3.ro pe un grup de Facebook, o persoană a povestit ce a pățit: ”Mare atentie! Tocmai ce am fost contactata de nr +40314336220 si la telefon mi s-a spus ca sunt sunata de la firma “Blofer” sau ceva de genul si ca am fost selectata si am castigat 150 lei.Apoi a venit intrebarea daca am peste 55 ani. Dupa ce am spus ca nu am si am pus mai multe intrebari, mi s-a inchis telefonul. Este o practica prin care sunt vizate persoane de varsta a III- a pentru a fi inselate. Sănătate tuturor!”Printre comentariile la această postare, se poate regăsi ușor o persoană care a fost deja înșelată! ”Așa au pățit și socrii mei. Și și-au luat-o…”,