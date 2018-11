O mamă care aduna bani pentru tratamentul bolii fiicei a câștigat la loterie







Victoria Cheney a câștigat aproape 8.000 de lire sterline la Peoples Postcode Lottery, o loterie la care premiile nu sunt foarte mari, dar extrem de populară în rândul britanicilor.



Victoria este mama Antoniei, de 21 de ani, care suferă de sindromul Ehlers-Danlos. Cele două au apărut într-o emisiune realizată de BBC, încercând să adune fonduri pentru a o putea duce pe tânără la tratament în Barcelona.







Antonia, care este cunoscută sub numele de Tonia, locuiește alături de mama sa în localitatea Eckington din Marea Britanie, într-o casă amenajată special pentru nevoile ei medicale de echipa emisiunii de la BBC.



„Wow ce weekend. Tocmai ce am aflat că trebuie să ne întoarcem la Barcelona pentru a vedea neurochirurgul pentru control, analize și demararea etapei a doua a intervenției chirurgicale. Am început o campanie de strângere de fonduri.



La scurt timp după aceea, am auzit o bătaie la ușă, era poștașul Dean, care mi-a înmânat un plic auriu și m-a anunțat că a câștigat la Loteria Poștei, concurs în care m-am înscris în 2012, chiar înainte de prima internare a Toniei.