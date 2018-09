O mamă a fost arestată după ce fiica ei de trei ani a arătat poliției o pungă cu marijuana







Aceștia au oprit mașina și au văzut că fetița de trei ani nu era asigurată cu o centură de siguranță sau un scaun special pentru copii, pe bancheta din spate. De asemenea, oamenii legii au găsit în scrumiera mașinii, mai multe mucuri de țigară de marijuana.







„Când au ajuns lângă fetiță, au descoperit o „husă cu fermoar”, sub scaunul acesteia, a declarat poliția din New York, potrivit dailymail.co.uk.



Karl și Hill au fost acuzați că pun în pericol viața unui copil, iar Hill a fost, de asemenea, acuzat de posesie ilegală de marijuana, considerată o încălcare a legii, în New York.







Rudele au luat copilul după ce Megan Karl a fost arestată. Serviciile de protecție a copiilor din județul Albany au fost, de asemenea, notificate.