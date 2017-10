O imigrantă româncă primeşte ajutoare sociale de 25.000 de lire sterline

2

Ineptii pt adormirea nemultumitilor nostrii

dumneavoastra acolo la Cuget" stati f prost cu informatiile.Sa ne gandim: 25.000lire sterline pe an plus 100 pe saptamana fac cu aproximatie 30.000.Adica cam 35.000€ pe an,deci 3000€ pe luna!!!Asta care a scris articolul are vreo notiune de aritmetica?3000€ pe luna este salariul pe luna a unui prof de liceu cu cel putin 10ani vechime,tolomacule!Sau doua luni de salariu al unui functionar la posta.Nu inteleg de unde culege-ti informatiile ca sa dezinformati lumea,sau poate ca chiar asta este politica ziarului?In plus, jurnalul nu se poate vinde dublu ci se revarsa societatiei de binefacere care il tipareste jumatate din valoare,ca in toate celelalte tari occidentale.