O furtună a întrerupt discursul Papei la Madrid

Iisus Hristos si Papa!

Al cui urmas este Papa? Al lui Iisus Hristos? Greu de spus, orice urmsi al lui Hristos ar pazeste invatatura lui Hristos si l-ar lua drept pilda pentru viata. Nu stiu cat ati analizat pe acest Personaj care este atat de controversat macar ca orice om care are un calendar ar trebuie sa se intrebe cine este acest Iisus Hristos de ne calculam zile, lunile si ani avandul pe El ca reper. Cateva lucruri care cred ca ar trebui sa le stie orice om despre Iisus Hristos: 1. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu alaturi de Dumnezeu Tatal si Duhul Sfant. 2. Iisus Hristos, unicul Fiul al lui Dumnezeu a venit in lumea noastra prin Sfanta Fecioara Maria. 3. A trait aproximatix 33 de ani. ultimi 3 ani si jumatate a desfasurat o activitate intensa in care a invatat pe oameni calea spre imparatia lui Dumnezeu, cum sa-si mantuiasca sufletul, care sunt adevaratele valori care ar trebui sa aiba prioritate in viata omului, avindecat pe bolnavi, a inviat morti, a fost condamnat prin minciuna de catre lumea religioasa a vremii la moarte, a murit prin moarte de cruce dar a inviat a 3 a zi ca sa dovedeasca ca scrierile vechii de sute de ani ale profetiilor sunt adevarate si ca El este Hristosul. Inviera lui este certificata de Istorie si existenta Biserici. Dupa Inviere a mai fost vazut pentru 40 de zile iar apoi S-a inaltat la Dumnezeu Tatal. Probabil un astfle de personaj daca azi ar exista ar tine tot timpul prima pagina a ziarelor si al fi cel mai solicitat find nevoit sa aiba sute de asistenti si secretare si multi bani ca sa ai acces la un astfel de personaj. Asa am spune noi ca ar fi normal uitandune la liderii religiosi de pertutindeni. Iisus Hristos a fost diferit de orice om pentru ca a fost deopotriva om si Dumnezeu. Asa a trait Iisus Hristos: 1. Ca rob, adica a slujit nevoilor omului; 2. Nu a avut o locuinta personala; 3. Modest dar printre oameni ca sa ajute pe cei cu probleme. A fost speranta intr-o lume lipsita de speranta si Raspunsul!