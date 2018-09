O fetiță de patru ani a fost aproape de moarte după ce a contractat o bacterie din pantofi noi







Sienna Rasul a fost internată în spital în stare gravă după ce mama ei a observat că fiica ei are febră, spasme musculare, tremura și avea o bășică la picior ce părea infectată, relatează The Sun.



Fata a fost diagnosticată cu sepsis, care, potrivit medicilor, l-a contractat după ce a probat mai multe perechi de pantofi fără să poarte șosete. O rană pe care o avea la picior, sau o mușcătură de țânțar a favorizat dezvoltarea infecției.



Fetița a fost internată timp de cinci zile în spital, timp în care medicii i-au dat antibiotice și i-au drenat infecția, care se extinsese pe piciorul fetei rapid. Medicii spun că a fost norocoasă însă că nu a fost nevoie de operație de amputare.



„De obicei poartă șosete, dar acum fiind vară avea sandale în picioare”, spune mama Siennei.



Mama fetiței vrea acum să tragă un semnal de alarmă în rândul părinților care merg la cumpărături de pantofi pentru copiii lor.



„Niciodată nu știi cine a probat înainte pantofii. Sienna a fost foarte bolnavă, infecția îi urca pe picior și se răspândea în tot corpul ei. Mă bucur că am dus-o repede la spital. Îi sfătuiesc pe toți părinții să aibă o pereche de șosete în plus la ei atunci când merg la cumpărături”, transmite mama fetei.

