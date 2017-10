O femeie s-a ales cu arsuri pe picioare în urma unui tratament de epilare cu laser

Ştire online publicată Marţi, 09 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Saloanele de cosmetică ascund adevărate pericole. O femeie s-a ales cu arsuri pe picioare după ce a mers la un salon pentru un tratament de epilare definitivă, transmite Realitatea.net.Mai grav este că medicul care a realizat procedura avea suspendat dreptul de liberă practică de către Colegiul Medicilor. Femeia a ajuns la salonul respectiv după ce a achiziționat un voucher de pe internet."În urma achiziționarii unui voucher am ajuns la acest cabinet nu mi s-a făcut o pregătire preliminară. Ulterior am citit pe internet că se face un test. Epilarea a început, mi s-a spus ca dă intensitatea mai tare pentru a fi vizibil. Nu m-a întrebat dacă am vreo boală. De exemplu, persoanele care suferă de dermatită cu e și cazul meu nu ar trebui să facă epilare definitivă. Doctorița face inclusiv ecografii 4 D, manichiură, pedichiură. Am aflat ulterior că a mai mutilat o pacientă. Îmi asum vina că nu am verificat dar când mergi recomandat de un grup mare te gândești că și-au făcut lectiile. După această intervenție am observat că s-a înroșit locul, am sunat și mi s-a spus că va trece în două zile. Nu a trecut, am fost la dermatolog și mi s-a spus că refacerea pielii durează între două și șase luni și e posibil ca pielea să rămână hiperpigmentată", a declarat pacienta în exclusivitate la Realitatea Tv.Oferta prezenta epilare definitivă cu tehnologie laser, "fără riscuri și sub asistență medicală". Acesta nu este singurul caz. O altă tânără a fost arsă pe față după un tratament cosmetic pentru acnee."Are dreptul de practică suspendat. E medic de familie nu ar fi avut voie să facă acest lucru. Nu poate oricine să practice ce vrea, nu avea voie să lucreze nemaivorbind ca nu are competența să lucreze în chirurgie plastică. Am încercat să o oprim, ea nu a respectat decizia, trebuie mers in justitie. Am auzit că are reclame extraordinare și practică prețuri mici", a declarat Monica Pop, vicepreședinte Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor.Dacă pacienta va face o plângere la Protecția Consumatorului, medicul riscă o amendă de până la 30.000 de lei.