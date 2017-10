O femeie face greva foamei în semn de protest faţă de nepăsarea lui Tusac

De două zile, la Mangalia

O femeie face greva foamei în semn de protest față de nepăsarea lui Tusac

Lăcrămioara Minginer are 39 de ani, doi copii și un teren pentru care se luptă de ani de zile să îi fie restituit de către Primăria Mangalia. De două zile a intrat în greva foamei și protestează în fața Primăriei Mangalia așteptând un răspuns din partea primarului Mihai Claudiu Tusac. Nu are nici o sursă de venit și își duce viața de pe o zi pe alta cu banii pe care îi mai primește de la băiatul ei din București. Povestea ei a început în februarie 2002, când a solicitat unității deținătoare (Municipiul Mangalia) restituirea în natură sau prin echivalent bănesc a imobilului situat în municipiul Mangalia, str. Frumoasei nr. 5, județul Constanța, compus, la data preluării abuzive, din teren în suprafață de 500 mp și construcție. Prin dispoziția nr. 599/21.05.2007, femeia a primit în compensare pentru imobilul casă de locuit (în prezent demolat) un teren în suprafață de 570 mp, reprezentând lotul nr. 46, cartier Dobrogea I. Însă nu a primit nici un răspuns privind solicitarea ei de a i se restitui în natură sau prin echivalent bănesc terenul aferent locuinței demolate. În cele din urmă, prin sentința civilă nr. 970/4.09.2008, Tribunalul Constanța a obligat pârâții să îi răspundă femeii. De atunci a început du-te-vino-ul, aproape zilnic, al Lăcrămioarei Minginer la Primărie. „Din luna noiembrie, de anul trecut, mă minte de pe o zi pe alta că îmi rezolvă problema și nimic. Vino luni, vino marți, vino joi, vino vineri și iar o iau de la capăt. Nu am putut să mă angajez pentru că m-a plimbat pe la Primărie. Cine mă putea angaja pe mine, care stau toată ziua la Primărie?”, a pus problema femeia. „A trebuit să umblu tot timpul, să alerg, să fac dovada că există terenul acesta pentru că în evidența celor de la Primărie nu exista”, a mai explicat. O greșeală care costă… Situația s-a complicat pentru că la sentința din septembrie 2008, s-a scris greșit numele Lăcrămioarei Minginer și ea s-a văzut nevoită să formuleze o „cerere de îndreptare eroare materială”, ce a fost soluționată de aceeași instanță în luna ianuarie 2009, rectificare comunicată primăriei Mangalia abia la 16 martie. „Dar eu am venit personal încă dinainte și am anunțat Primăria în legătură cu această decizie și nimic”, s-a apărat femeia care așteaptă de ani de zile să i se facă dreptate. Potrivit declarațiilor sale, ultima întâlnire pe care a avut-o cu Tusac a fost vineri, 10 aprilie, când primarul i-a spus să vină marți pentru a-i rezolva problema. „Am venit marți și am aflat că el este plecat. A pus întâlnirea marți știind că nu va fi el în instituție. Ieri (n.r. - marți), cei din Primărie mi-au spus să aștept să vină domnul primar. Am fost și la Daniel Vlădescu și nimic. Am vorbit și cu un domn cu cioc, Bogdan, care s-a dat drept viceprimar, și mi-au spus că nu au ce să îmi facă, să aștept să vină primarul”, a mai spus femeia. „Mi se spune că nu e Consiliu Local și nu se poate face deocamdată nimic”, a mai declarat ea. Vrea ce e al ei Lăcrămioara Minginer nu a negat faptul că, marți, un reprezentant al compartimentului social i-a propus să primească o locuință socială în Venus. „Locuința este una, terenul meu altceva. Eu nu cer nimic de pomană. Nu vreau decât dreptul meu”, a spus femeia. În plus, ea a menționat că nu ar putea accepta oferta întrucât nici ea și nici fata ei, care învață la un liceu din Mangalia, nu își permit să plătească naveta de la Venus la Mangalia. „Voi sta aici până la soluționarea cazului. Probabil că pe timp de noapte voi continua acasă, dar mâine dimineață (n.r. - joi dimineață) voi veni din nou aici”, a încheiat femeia. În timp ce o femeie disperată moare de foame în fața Primăriei, Tusac se plimbă prin stațiuni. Potrivit reprezentantului departamentului mass-media al instituției, în această perioadă, „primarul este ocupat cu deschiderea sezonului estival”.