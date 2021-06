O femeie din Florida a suferit un şoc la bancomat

O femeie din Florida a suferit un şoc când s-a dus la bancomat să retragă 20 de dolari. După ce a primit banii şi-a verificat soldul şi a rămas şocată când a văzut că în cont avea aproape un miliard.Julia Yonkowski din Largo, Florida, a devenit în câteva ore cunoscută, iar într-un interviu acordat la un post de televiziune local, aceasta a declarat că: „Am fost îngrozită când am văzut. Știu că majoritatea oamenilor ar crede că au câștigat la loterie, dar eu am fost pur și simplu îngrozită. Am văzut în presă cazuri cu oameni aflați în aceeași situație care au scos banii și apoi au fost obligați să-i înapoieze. Nu aș face asta pentru că nu sunt banii mei. Mă cam sperie toată povestea asta, pentru că știți ce probleme sunt cu amenințările cibernetice”.În vârstă de 60 de ani, Julia a încercat să ia legătura cu banca şi să remedieze situaţia, dar robotul nu a recunoscut problema ei. Deocamdată nu se știe ce eroare s-a produs, dar Julia este dornică ca banii să fie luați din contul ei cât mai curând, ca să poată dormi liniștită.