O femeie de 74 de ani s-a urcat băută la volan şi a lovit cinci maşini

Polițiștii au testat-o pe șoferiță și așa au aflat că avea o alcoolemie de 0,85 miligrame per litru în aerul expirat.



Potrivit Antena3.ro, nimeni nu a fost rănit. În schimb, pentru că femeia nu avea asigurare la mașină, acum este nevoită să scoată bani din buzunar pentru reparația tuturor mașinilor avariate.



În plus, conducătoarea auto s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

O femeie de 74 de ani s-a urcat beată la volan și a lovit cinci mașini parcate în sectorul 6.