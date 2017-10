O femeie a supravieţuit după trei atacuri teroriste de care a fost surprinsă: cel din Barcelona, London Bridge şi cel de la Paris

O femeie a supraviețuit după trei atacuri teroriste de care a fost surprinsă: cel din Barcelona, London Bridge și cel de la Paris

Ştire online publicată Marţi, 22 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără din Melbourne a fost surprinsă, în acest an, de trei atacuri teroriste: cel din Barcelona, cel de la London Bridge și cel de la Paris, în ziua în care un polițist a fost înjunghiat în fața celebrei catedrale Notre Dame.Julia Monaco, în vârstă de 26 de ani, se afla la cumpărături cu prietenii, joi seara, atunci când teroriștii au intrat cu furgoneta în mulțime, pe Bulevardul La Rambla, în centrul Barcelonei. În atacurile din Spania au murit 14 oameni, iar alte 130 de persoane au fost rănite.A fost cea de-a treia experiență de groază pe care femeia a trăit-o în acest an, în călătoriile sale prin Europa.Tânăra a povestit iadul prin care a trecut cât timp a rămas blocată într-unul din magazinele din Piața Catalunya, după ce teroriștii au secerat pietonii aflați pe bulevardul aglomerat.„Dintr-o dată am rămas blocați în magazin și confuzia s-a generalizat”, a declarat Julia Monaco, pentru postul de radio australian 3AW .„În următoarea secundă, am fugit ca să scăpăm cu viață în spatele magazinului unde ni s-a spus să rămânem la pământ, departe de ferestre”, a adăugat femeia.„Nu am văzut camioneta, am văzut doar mulțimea și poliția și ne-am dat seama după cum se purtau oamenii, care probabil au văzut scena, că ceva îngrozitor se întâmplă. Erau aproximativ 200 de persoane în piață. Dintr-o dată toți au început să țipe și s-au întors în fugă”, a povestit Julia Monaco.„Oamenii de pe stradă se îmbulzeau ca să intre în magazin... Am fost îngroziți”, a mai spus tânăra, adăugând că cei mai panicați au fost copiii care s-au speriat foarte tare înainte ca poliția să vină și să îi evacueze, pe o ușă laterală.Pe de altă parte, tânăra australiancă a mărturisit că deși se simte „un pic zdruncinată”, nu intenționează să părăsească așa curând Barcelona: „Vreau să rămân aici, nu-i las pe ei, oricine ar fi, să câștige”.