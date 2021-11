O femeie a primit factură de peste 16.000 de euro la curent electric. „Cât să consum cu nişte becuri, un televizor şi un boiler?”

Toate cele patru facturi au fost emise în data de 26.10 2021 şi sunt scadente la data de 10.11.2021.



„Din 2018-2019, eu am probleme cu cei de la CEZ. I-am dat în judecată şi am trecut la ENEL, ajunsesem să plătesc facturi paralele. Cei de la ENEL mi-au spus să dau în judecată CEZ-ul, ceea ce am şi făcut. Acum m-am trezit cu facturi de peste 80.000 de mii de lei. Eu nu am consumatori, am o casă cu două camere, cât să consum cu nişte becuri, un televizor şi un boiler? Facturile îmi vin fără un index. Au venit cei de la CEZ şi mi-au zis că în România este posibil orice. Adică eu ajunsesem să plătesc într-o lună la un distribuitor 1.400 de lei şi la altul 800 de lei. Acum trei, patru ani aşa plăteam. Dacă era vina mea mă debranşau”, spune femeia.



Potrivit Digi25, femeia și-a angajat un avocat și vrea să acţioneze în instanţă distribuitorul de energie electrică. Spune că suma de 81.673 de lei este nejustificată, imposibil de plătit și alte variante nu mai are, după ce toate sesizările au rămas fără răspuns.



Între timp, ENEL s-a sesizat și a spus că verifică situația, blocând facturarea: „Enel Energie Muntenia verifică aspectele sesizate în articolul de mai sus și, până la clarificarea acestora, a decis blocarea facturării clientului pentru a nu-i aduce prejudicii. Ne cerem scuze pentru disconforul creat acestuia și îl asigurăm de toată deschiderea noastră în clarificarea aspectelor

O femeie din Craiova a primit într-o singură zi patru facturi pentru energie electrică, toate însumând aproape 82.000 de lei, adică peste 16.500 de euro. Femeia are o casă cu două camere și spune că nu are cum să consume atâta curent, pentru că are doar un televizor, un frigider, un boiler și câteva becuri.