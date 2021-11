O femeie a născut copilul altui cuplu dintr-o greşeală medicală

În urma procedurii de fertilizare in vitro la o clinică privată, o femeie din California a născut copilul altui cuplu. Totul a fost posibil din cauza unei culpe medicale. Femeia a primit embrionul unui alt cuplu. Daphna și Alexander Cardinale spun că, în septembrie 2019, au devenit părinții unei fetițe care nu semăna deloc cu ei. După un test ADN, au găsit cuplul care le-a adus pe lume fiica și au decis să facă schimb de fete, potrivit BBC. Fertilizarea in vitro este o procedură în timpul căreia ovulele unei femei sunt fertilizate cu spermatozoizii bărbatului în laborator, după care embrionii sunt implantați în uterul ei. Soții Cardinale au dat în judecată Centrul pentru Sănătatea Reproducerii din Los Angeles (CCRH), precum și Laboratoarele In VitroTech, un laborator de embriologie. Procesul reclamă malpraxis medical, neglijență și tăinuire. Niciuna dintre companii nu a vrut să comenteze situația pentru BBC News. Într-o conferință de presă, Daphna Cardinale a spus că „durerea și confuzia din familia ei nu pot fi neglijate”. „Amintirile noastre despre naștere vor fi întotdeauna contaminate de realitatea dureroasă că fiica noastră biologică a fost dată altcuiva, iar copilul pe care m-am luptat să-l aduc pe această lume nu era al meu”. Daphna Cardinale a mai spus că i s-a „răpit binecuvântarea de a-mi purta propriul copil”. Potrivit procesului, cuplul a cerut ajutor de la clinica de fertilizare în vara anului 2018. Daphna Cardinale a născut în anul următor un copil pe care l-a crezut al ei și al soțului ei. În sala de nașteri, Alexander Cardinale se aștepta la „un copil frumos”, dar a fost șocat să vadă că fetița „era cu pielea mult mai închisă”, se spune în plângerea depusă la instanță.