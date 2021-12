O femeie a murit după ce a căzut cu mașina în râul Niagara, foarte aproape de cascadă

O femeie a fost scoasă dintr-o mașină scufundată în apă, lângă marginea Cascadei Niagara. Din păcate, aceasta nu a putut fi salvată, a anunțat miercuri poliția din New York State Park.Potrivit Antena3.ro femeia, al cărei nume nu a fost făcut public, în vârstă de 60 de ani, a fost scoasă din mașină de un scafandru care atârna de un elicopter al Gărzii de Coastă a SUA, la aproximativ 50 de metri de marginea cascadei, au transmis autoritățile.„Nu am avut niciodată un vehicul în apă atât de aproape de pragul cascadei”, a declarat căpitanul poliției din New York State Park, Chris Rola, într-o conferință de presă.