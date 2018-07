O femeie a dat naștere unui băiețel, după ce a primit un transplant de uter de la sora ei geamănă







Aceasta este a douăsprezecea naștere ce are loc după ce mama a suferit un transplant de uter, dar este prima dată când donatoarea este o soră geamănă.



Experții spun că acest progres în chirurgie și tehnologie ar putea oferi speranțe pentru mii de femei care au astfel de probleme și care nu pot deveni mame.







Femeia, de origine sârbă, dar stabilită în Italia, s-a născut fără uter, din cauza unei malformații congenitale. Cel mai probabil ea suferă de sindromul Rokitansky sau MRKH (Mayer Rokitansky Küster Hauser), o anomalie congenitală caracterizată prin absența vaginului, a uterului și a colului uterin.



Femeile care suferă de această afecțiune au ovare care funcționează normal și trec prin perioada pubertății ca toți ceilalți, dar nu au menstruație și nu pot concepe copii. Astfel de probleme apar una la 4.500 de femei născute în lume.







El a fost asistat de doctori sârbi și medici de la Brigham și Spitalul de Femei și la Școala Medicală Harvard, ambele din Boston, Massachusetts.



Dr. Brännström s-a aflat în spatele primei nașteri reușite dintr-un uter transplantat în 2014 în Suedia și este responsabil pentru opt dintre cele 12 astfel de nașteri.



Tehnica a mai fost implementată în Statele Unite, China, Germania și Turcia și, din acest an și Marea Britanie se pregătește să o implementeze.



Transplantul a durat 15 ore dintre care scoaterea uterului a durat 10 ore, iar implantul la a doua femeie alte 5 ore. Medicii spun că niciuna dintre surori nu a suferit complicații în timpul procedurii.



Sora care și-a donat uterul are deja trei copii și a dorit să-i ofere și gemenei sale posibilitatea de a experimenta maternitatea.



După transplant, femeia de 38 de ani a călătorit la Stockholm pentru a efectua o procedură de feritilizare in vitro folosind un embrion preluat de la soțul ei.



Potrivit Bologna Today, procedura de transplant și FIV costă aproximativ 50.000 de euro.