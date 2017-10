O enigmă prezidenţială: băncile care finanţează construcţia de locuinţe

O enigmă prezidențială: băncile care finanțează construcția de locuințe

Președintele României, Traian Băsescu, a declarat la conferința de presă de pe 24 noiembrie 2008, că în România există „două bănci comerciale extrem de deschise să continue programele de construcții de locuințe. Vorbim de construcții de locuințe pentru tinere familii care au capacitatea să câștige bani, nu foarte mulți, dar sunt două bănci, cărora li se poate alătura și CEC-ul și care pot lansa programe de construcții de locuințe. Deci cele două bănci despre care vă vorbesc sunt bănci care de două luni deschid foarte multe dosare de finanțare pentru construcții de locuințe, nu locuințe de lux.” După o investigație jurnalistică, la nivelul orașului Constanța, băncile „deschise” la programele de construcții de locuințe rămân în continuare o necunoscută. Sucursalele bancare din Constanța fie aduc în discuție posibilitatea de a fi una din cele două bănci, fără dovezi concrete, fie refuză să facă comentarii în această privință. BCR poate fi una din cele două instituții financiare. În Constanța, BCR-ul este una din cele patru bănci care au câștigat licitația pentru programul de locuințe ieftine pentru tineri. Instituția de creditare propune o documentație simplificată și credite garantate cu garanții reale, fără a mai solicita copii după contractul individual de muncă/cartea de muncă/registrul general de evidență a salariaților. Efortul financiar este redus printr-o perioadă de creditare mare (30 de ani) și prin oferirea gratuită de către bancă a certificatului de asigurare în condițiile standard impuse de către societatea de asigurări. Dobânda este fixă în primii trei ani sau în primii cinci ani (în jur de 16% pentru lei) și ulterior variabilă, revizuibilă semestrial în funcție de cotația ROBOR la 6 luni, în perioada rămasă până la finalizarea termenului de rambursare. Reprezentanții Raiffeisen Bank nu au dorit să comenteze afirmația, specificând faptul că pentru a afla dacă sunt sau nu pe primele două locuri, sunt necesare informații cu privire la volumul de credit pe care celelalte bănci le-au acordat. Creditul imobiliar Casa Ta, oferit de Raiffeisen și Flexicredit Plus, are o perioada extinsă la 35 de ani, 0% comision pentru plata în avans și dobânzi la alegere (dobânda fixă pe un an, pe trei an sau revizuibilă). Reprezentanții ING Bank, de asemenea, nu au dorit să specifice dacă fac parte din grupul celor două bănci ce au deschis numeroase dosare de credite ipotecare. Creditul pentru casă, la ING, este fără avans, la lei, fără comision lunar sau anual de administrare și o perioadă de rambursare de maxim 30 de ani. Rata dobânzii este de 14,50%, cu asigurare de viață, pentru lei și 9,75%, pentru euro. Banca Unicredit Țiriac simplifică accesul la creditele imobiliare pentru câștigarea de clienți, pe această piață. Banca oferă „dobânzi promoționale” până la data de 31 decembrie 2008. Clienții pot solicita un astfel de credit dacă fac dovada deținerii terenului pe care va fi amplasat locuința și dacă venitul net al familiei este de minim 850 de lei. Costurile pentru creditul clasic constau în dobânda lunară și comision lunar aplicat soldului lunar (12,95% pe an pentru lei și 7,95% pentru euro). Pentru creditul constant și actual, costurile reprezintă dobânda variabilă fără comisionul lunar.