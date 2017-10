„O echipă nu se construieşte bătând din palme“

Ion Marin le cere suporterilor Farului să aibă răbdare și încredere în „rechini”

„O echipă nu se construiește bătând din palme“

Principalul Ion Marin a declarat că, duminică seară, Farul a fost învinsă, categoric, de o echipă, U Craiova, mai bună, dar că „rechinii” nu rezolvă nimic dacă vor plânge la nesfârșit. „În această etapă, au fost rezultate care i-au dus și pe alții în situații de stres. Rămâne să tragem cu dinții de fiecare partidă, pentru a acumula punctele care să ne asigure rămânerea în Liga 1. Nu o să jucăm fiecare etapă cu Craiova sau cu Rapid, mai sunt și alte echipe. Noi avem lupta noastră. Trebuie să muncim și mai mult, să fim și mai concentrați, să ne dăruim și mai mult. Am mai trecut prin asemenea situații”, a declarat Ion Marin. Farul a arătat o cădere psihică în meciul cu U Craiova, după ce oaspeții au înscris golul doi. La fel ca în Giulești, unde superioritatea numerică de care a beneficiat a avut efect de bumerang. Probleme puse și pe seama tinereții „rechinilor”. „Echipa e într-o schimbare de cel puțin 60-70%. O formație nu se construiește bătând din palme. Sigur că putem să invocăm în acest moment și lipsa de experiență și alte lucruri, dar, dacă ne apucăm să plângem la nesfârșit, nu facem nimic”, a motivat „Săpăligă”. „Am fost învinși categoric, de o echipă mai bună, fundul la muncă acum”, a îndemnat antrenorul constănțean. Ion Marin a subliniat încurajările publicului, care n-a primit însă în schimb și un rezultat favorabil. „Îmi pare rău de suporteri, ne-au susținut chiar și atunci când meciul se apropia de final, iar lucrurile erau clare. Le mulțumim. Trebuie să aibă răbdare și încredere în băieți că sunt serioși, că vor munci și că se vor dărui cât pot ei pe teren”, a fost mesajul antrenorului către fanii Farului. Rezultat corect „Sunt mulțumit de cum au jucat băieții mei și de modul cum au controlat jocul. După aspectul partidei, e un rezultat corect. Am punctat și am mai avut ocazii importante în prima parte, iar în repriza a doua am intrat bine în meci și, ulterior, am mai reușit să dăm gol. Băieții au avut dorința de a câștiga, mai ales că nu învinsesem în primele două meciuri din retur și, mai mult, nici nu înscrisesem” Nicolo Napoli, antrenor U Craiova „Costea, să dai gol și cu Serbia!” Spectatorii constănțeni au apreciat evoluția din meciul cu Farul a internaționalului craiovean Florin Costea, autor a două goluri. În momentul schimbării, în minutul 83, decarul lui U a primit aplauze la scenă deschisă, iar unii i-au strigat: „Costea, dacă tot ne-ai ars pe noi, nu cumva să nu dai gol și cu Serbia!”. Meciul România - Serbia se dispută pe același stadion „Farul”, sâmbătă, 28 martie. „Băgați publicitate!” Făcând haz de necaz, unii fani ai Farului au găsit soluția opririi iureșului craiovean, în partea finală a meciului, când oltenii, și în special Julius Woobay, zburdau pe teren. „Băgați publicitate!” și „Scoate-ți-l pe Woobay!”, a strigat cineva, convins că numai așa se linișteau lucrurile. Cifrele meciului Șuturi pe lângă poartă: 6-4 U Craiova l Șuturi pe spațiul porții: 8-2 U Craiova l Ofsaifuri: 3-2 Farul l Cornere: 6-1 Farul l Faulturi: 18-15 U Craiova.