Studenții basarabeni din Constanța explică revoluția, din Republica Moldova:

„O disperare totală a tinerilor“

Marți seară, 80 de locuitori ai orașului printre care studenți din basarabeni și constănțeni, dar și persoane din afara sferei universitare, interesate de situația din Republica Moldova, au susținut un marș de so-lidaritate. Așa cum ne-a spus Iulian Munteanu, președintele Organizației Studenților Ba-sarabeni Constanța (OSB), toți cei care au participat la marș au fost motivați de faptul că „simt românește”, aducând un omagiu celor trei persoane care și-au pierdut viața în urma protestelor din Republica Moldova. Par-ticipanții la manifestare au aprins lumânări și au depus flori la Statuia Libertății din parcul Prefecturii Constanța. „Cimitire întregi au votat pentru Voronin“ Principala nemulțumire a protestatarilor din Republica Moldova vine pe fondul revenirii la putere a comuniștilor, fapt care a fost pus pe seama fraudării alegerilor: „Au apărut în plus 180.000 de alegători, iar din țară sunt plecați peste 1 milion de oameni. Nu există fum fără foc”, a spus Iulian Munteanu. Se pare că o parte dintre cei 180.000 de basarabeni care au apărut pe listele de votare sunt fie plecați în străinătate, fie morți. Este și cazul lui Veaceslav Ous, basarabean aflat în Japonia de patru ani, al cărui caz a fost prezentat, recent, de ziarul „Cotidianul“. Astfel, Veaceslav Ous a aflat că a participat la alegerile din Repu-blica Moldova, deși nu se afla în țară. Mai mult, pe listele de votare apare și numele tatălui său, decedat cu o lună în urmă: „Eu pot demonstra cu pașaportul că pe 5 aprilie mă aflam în Japonia. Or, Republica Moldova nu are ambasadă sau consulat în această țară. Cel mai apropiat loc în care aș fi putut vota era în China”, a spus Veaceslav Ous, citat de ziarul Cotidianul, el menționând că opțiunea sa electorală bifa numele lui Voronin. Mai mult, scriitorul moldovean Vitalie Ciobanu afirma, pentru aceeași pu-blicație, că „cimitire întregi au votat pentru Voronin”. 2009, anul care ar fi adus schimbarea „Din punctul meu de vedere, protestele sunt cauzate de o disperare totală a tinerilor care așteptau ca în 2009 să se producă o schimbare, pentru că nu mai pot suporta situația de acolo, în special cea economică. S-au săturat să plece, după terminarea stu-diilor, în străinătate, pentru a-și câștiga existența”, comentează Anatol Tinica, vicepreședintele OSB. Totuși, reprezentații OSB nu văd o soluție în renumărarea voturilor ci, mai degrabă, în repetarea procesului de votare: „Situația nu se va rezolva dacă voturile vor fi numărate din nou. Ar trebui să se voteze din nou”, susține Ecaterina Grigoriu, membră OSB. Accesul în Republica Moldova, pe jumătate restabilit „Pentru toți elevii și studenții din Republica Moldova care își desfășoară studiile în România: sunteți sfătuiți să nu părăsiți România pe perioada sărbătorilor de Paște. Cetățenii români ce vor să pătrundă în Republica Moldova sunt opriți la graniță”, suna un mesaj trimis, ieri, pe messenger. Anunțul se confirma în prima parte a zilei de ieri, în ceea ce privește interzicerea pătrunderii în Republica Moldova, de către autoritățile moldovene, prin vămile Leușeni, Sculeni, Giurgiulești și Cahul. Punctele de trecere a frontierei spre Republica Moldova de la Leușeni și Sculeni au fost, însă, redeschise, în timp ce în vămile Giurgiulești și Cahul este permis accesul doar pentru mașinile de mare tonaj. Astfel, ieri, trei autocare cu studenți basarabeni din Iași, Cluj și Ploiești se aflau la vama Sculeni, în imposibilitatea de a trece în Republica Moldova. Ei așteptau să li se alăture încă 300 de studenți din centre uni-versitare din toată țara. Timp de o oră, ei au scandat lozinci anticomuniste și au cerut deschiderea punctelor de trecere de la frontiera de est. Între timp, grănicerii moldoveni i-au anunțat pe polițiștii de frontieră ieșeni că s-a deschis punctul de trecere Sculeni. Vestea a venit după o întrevedere a comisarului șef al Inspectoratului Poliției de Frontieră Iași, Gheorghe Pan-delea, cu un reprezentant al grănicerilor moldoveni. În schimb, Chișinăul a decis să introducă regimul de vize pentru România, după protestele în masă, în cadrul cărora au fost expuse lozinci privind unificarea României cu Moldova. „Noi am decis sa introducem regimul de vize cu România. Mai mult, ambasadorul României în Mol-dova a fost declarat persona non grata”, a declarat președintele moldovean Vladimir Voronin în cadrul unei întrevederi la Guvern.